El constituyente, exjuez, docente y exministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis Lezcano Claude, analizó la renuncia del entonces fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández y el posterior juramento de la fiscala adjunta Alba Rocío Cantero como titular interina del Ministerio Público para completar el periodo hasta el 9 de marzo de 2028.

El exmiembro de la máxima instancia judicial señaló que Emiliano Rolón “hizo lo correcto”. Dijo que el exfiscal general del Estado “presentó renuncia ante el Poder Ejecutivo, órgano investido de la facultad de nombramiento”.

“Igualmente fue correcto nombrar una interina o encargada de despacho para que se hiciera cargo provisionalmente de esa oficina. De ningún modo puede tomarse esto como que el FGE nombró a su sucesora para completar el período de su mandato, porque carece por completo de esta atribución. El error de incurrir en semejante disparatada interpretación es responsabilidad exclusiva de otros órganos”, expresó.

Lezcano Claude indicó que el periodo de un FGE concluye con su renuncia, separación del cargo, inhabilidad física o mental, fallecimiento, etc. Agregó que acto seguido “se debe poner en movimiento el procedimiento previsto para designar un nuevo titular del Ministerio Público”.

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Apunta a errores de los asesores en el Ejecutivo

El exalto magistrado dijo que el Poder Ejecutivo “debió dictar un decreto en el cual se aceptaba la renuncia del FGE y se comunicaba al Consejo de la Magistratura la vacancia de dicho cargo”. “Simplemente como gentileza debía remitir copia de dicho decreto a las cámaras legislativas (en particular, al Senado). Pero como sucedieron las cosas, pareció que el PE no sabía que hacer con la renuncia, aunque creía que algo debía hacer. Fallaron los asesores jurídicos del PE”, aseveró.

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También, Lezcano Claude dijo que el Senado incurrió en varios errores. “Lucubró la peregrina interpretación de que se había nombrado una FGE interina y que dicha designación debía ser ratificada y completada mediante una toma de juramento o prestación de promesa no prevista para tales circunstancias”, manifestó.

El exministro de la Corte afirmó que al Senado no le correspondía intervención en esta etapa. Dijo que su “actuación ha sido inconstitucional”. “El acto generado es no sólo nulo, es inexistente, la Cámara de Senadores carece de la facultad que pretendió ejercer. Los ”constitucionalistas” del Senado se equivocaron por completo”, cuestionó.

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Afirma que CM debe convocar a concurso

Ante estas circunstancias, el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis Lezcano Claude, dijo que el Consejo de la Magistratura se colocó a este órgano en una situación difícil e incómoda. “Debe obviar la omisión del PE y desconocer la desacertada decisión del Senado, y llamar a concurso para llenar el cargo de FGE e integrar la terna respectiva”, expresó.