El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, habló luego de su reunión con el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, luego de varias semanas de distanciamiento político, tras su salida de Honor Colorado para acercarse al sector del presidente Santiago Peña.

“El presidente del partido tiene mi contrapase”, afirmó Núñez al referirse al encuentro que mantuvo ayer con el exmandatario. La frase se produce después de que el titular del Senado marcara distancia del cartismo y se declarara independiente.

Núñez explicó que durante la reunión conversaron sobre los acontecimientos políticos recientes y las sesiones del Congreso. También señaló que informó a Cartes sobre los proyectos legislativos que están siendo conversados con parlamentarios de otros sectores.

Bachi Núñez dice que Cartes tiene su “contrapase”

Consultado sobre el reencuentro con Cartes, Núñez reconoció que hacía tiempo no compartían una reunión. Sin embargo, recordó que mantienen una amistad de más de 17 años y que volvieron a encontrarse.

“Tenemos una amistad de más de 17 años”, manifestó el legislador, quien también confirmó que durante el encuentro se tomaron nuevamente una fotografía.

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El titular del Senado sostuvo que, como presidente del Congreso y dirigente político, informó a Cartes sobre lo ocurrido en las últimas sesiones legislativas y los proyectos que están siendo conversados con colegas de otras agrupaciones.

Pese a su alejamiento de Honor Colorado, Núñez insistió en que mantiene su independencia política, su pase y su relación personal con el presidente de la ANR.

Descarta unificar las bancadas coloradas

Sobre la posibilidad de unificar las bancadas coloradas en ambas cámaras del Congreso, Núñez negó que ese sea el objetivo de las conversaciones políticas.

Aclaró que lo que se pretende conformar son bloques del Partido Colorado, sin que eso implique fusionar las distintas bancadas o movimientos internos. “Lo que se va a hacer es bloques del Partido Colorado. Después cada uno tiene que tener su bancada”, explicó.

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En ese sentido, mencionó que podrían existir bancadas identificadas como Colorado A, B, C y hasta la Z, mientras que los bloques funcionarían como espacios de diálogo entre legisladores de distintos sectores.

Bloque colorado sin nombre para dialogar

Núñez también aclaró que el bloque de diálogo no necesariamente llevará el nombre de Honor Colorado o Colorado Añetete, debido a que considera que los movimientos internos son transitorios, de acuerdo con el estatuto partidario.

“Es un bloque donde puedas conversar con los colegas de la disidencia, del oficialismo o independientes”, señaló.

De esta manera, el titular del Senado planteó un esquema de articulación política que permita conversaciones entre los distintos sectores colorados y legisladores independientes, sin que eso represente una unificación formal de las bancadas.

Bachi Núñez ahora dice que Honor Colorado era un grupo de amigos

Consultado sobre una eventual reactivación del comando político de Honor Colorado, Núñez sostuvo que ese espacio funcionaba principalmente como un grupo de amigos que se reunía periódicamente. “Siempre dije que el comando Honor Colorado que funcionaba era un grupo de amigos”, expresó.

Agregó que esos encuentros se realizaban cada uno, dos o tres meses y cuestionó la interpretación de que en esas reuniones se decidían los asuntos del país.

Núñez también fue consultado sobre si Cartes le habló de la situación judicial del presidente Santiago Peña, pero respondió que no abordaron ese tema y que la Justicia está a cargo.