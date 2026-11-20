La Fiscalía especializada en Derechos Humanos abrió una investigación sobre una denuncia presentada recientemente contra el expresidente Santiago Peña, la ex primera dama Leticia Ocampos y el ex fiscal general del Estado Emiliano Rolón por Luz Maribel Candado, excoordinadora de servicios domésticos de Mburuvicha Róga, quien alega que sus derechos humanos y los de miembros de su familia fueron violentados por la otrora pareja presidencial.

Luz Candado, su esposo, su hermana y su hijo fueron despedidos de Mburuvicha Róga luego de ser acusados de haber hurtado dinero en efectivo que supuestamente desapareció de la casa presidencial. Tanto Candado como los miembros de su familia fueron sometidos a interrogatorios con polígrafo por parte de personal militar, según denunció la mujer en septiembre de 2025. La Presidencia de la República nunca denunció formalmente la presunta desaparición del dinero.

Poco antes de su despido, Candado había reportado a sus jefes la aparición de sobres con miles de dólares en efectivo en la casa presidencial.

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Además de la denuncia pública hecha por Candado y sus familiares a ABC Color, en octubre de 2025 fue presentada por estos una denuncia formal ante el Ministerio Público, a la que se sumó otra denuncia presentada por legisladores opositores. Sin embargo, la Fiscalía, entonces a cargo del fiscal general Emiliano Rolón, no comenzó a investigar hasta este mes, luego de que Peña fuera destituido de la Presidencia de la República.

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Luz Candado declarará la próxima semana

En conversación con ABC Cardinal este viernes, la fiscala Sonia Sanguinés, quien tiene a su cargo investigar la nueva denuncia de Luz Candado, explicó que la causa investiga dos circunstancias fácticas específicas: el presunto interrogatorio con polígrafo en Mburuvicha Róga y la supuesta omisión de apertura de causas por parte del Ministerio Público tras las denuncias del año pasado.

La fiscala Sanguinés explicó que esta semana ya declararon ante ella el esposo, el hijo y la hermana de Luz Candado, aunque esta última aún no se ha presentado por problemas de salud.

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Si bien inicialmente el representante legal de Candado solicitó que la Fiscalía de Derechos Humanos simplemente solicite una copia de la declaración que la mujer hizo previamente a la Fiscalía de Delitos Económicos, la fiscala Sanguinés comentó que el esposo de Candado le dijo esta semana que su pareja sí estaría en condiciones de declarar.

Por eso, Luz Candado fue convocada a brindar declaración la próxima semana, agregó la agente del Ministerio Público.

Evaluación victimológica

Luz Candado y sus familiares han alegado haber sufrido un deterioro en su estado de salud a consecuencia del hostigamiento que han recibido desde que hizo pública su denuncia a finales de 2025.

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La fiscala Sanguinés dijo hoy que pudo constatar personalmente “las circunstancias sobre cómo estas personas se vieron afectadas”, aunque añadió que los denunciantes van a ser sometidos a “una evaluación victimológica” para determinar con precisión “el nivel de afectación”.