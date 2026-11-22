Durante un encuentro con su dirigencia partidaria, el exintendente de Ciudad del Este sostuvo que el escenario político nacional está listo para su ascenso al poder, luego de la crisis política y económica que, según afirmó, dejó el Partido Colorado.

“Ganarle a este partido así como está es la parte fácil; la parte difícil va a ser aguantar la tentación y no caer en los mismos vicios en los cuales están estos tipos”. Miguel Prieto (Yo Creo).

Asimismo, el dirigente opositor proyectó un triunfo contundente en las urnas y pidió firmeza a sus bases. “Métanse en la cabeza: vamos a gobernar bien, honestamente, para nuestro pueblo y para transformar para siempre la vida de la gente. Ustedes ya no se preocupen si es que vamos a ganar o no; vamos a ganar este partido, dos millones de votos vamos a tener, vamos a meter mayoría dentro del Congreso y ustedes simplemente pónganse firmes a mi lado”, manifestó.

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¿Qué exige el líder de Yo Creo al PLRA para una alianza electoral?

Respecto a una eventual concertación o alianza con los sectores tradicionales de la oposición, específicamente con el PLRA, Prieto descartó que su movimiento dependa de acuerdos previos para alcanzar la presidencia y condicionó la participación de los liberales a su liderazgo.

“Que nadie más les haga dudar de si vamos a ganar o no, o de si vamos a irnos con los liberales o no. Van a tener que venir con nosotros (los liberales) si quieren tener un pequeño espacio de poder; van a tener que estar acá alineados. Quieran o no quieran, van a tener que alinearse, porque así está diseñado todo esto”. Miguel Prieto.

¿Cómo promete gobernar Miguel Prieto tras las críticas a Santiago Peña y Pedro Alliana?

En otro pasaje de su discurso, el precandidato presidencial lanzó duras críticas contra el exmandatario Santiago Peña y el actual Gobierno encabezado por Pedro Alliana, cuestionando la continuidad de gran parte del gabinete anterior. Prieto garantizó que su eventual gestión no repetirá ese esquema ni terminará con hechos de corrupción.

Señaló que no busca llegar al Ejecutivo con colaboradores que utilicen el cargo para enriquecerse ilícitamente. “Y a la hora de pagar los platos rotos digan: ‘Hey, vos sos el corrupto y nosotros nos quedamos acá’. No, quiero tener un equipo sano”, expresó.

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Aseguró que nunca terminará como Peña, a quien describió como alguien que quedó millonario, pero siendo un paria, sin poder caminar en la calle, llevando a la vergüenza a sus hijos, a su esposa y sus familiares, siendo repudiado por su propio hermano.

En ese sentido, recalcó que aspira a liderar un gabinete integrado por personas que, aun teniendo la oportunidad de caer en actos ilícitos, elijan hacer lo correcto para “dormir tranquilos y tener el orgullo de haber hecho un buen trabajo”.

¿Qué denuncias sobre corrupción reveló el exintendente de Ciudad del Este?

Al recordar su paso por la Municipalidad de Ciudad del Este entre 2019 y 2025, Prieto reveló haber recibido miles de visitas en su despacho, incluyendo políticos locales y embajadores extranjeros, y aseguró que la gran mayoría le planteó acuerdos irregulares.

“Nueve de cada diez personas que se me acercaban me proponían negocios turbios”. Miguel Prieto.

Por ello, instó a los integrantes de Yo Creo a mantener la integridad moral y a consultar permanentemente a la ciudadanía antes de tomar decisiones de gestión.

“Piensen dos o tres veces antes de tomar la decisión y, cuando se dejan guiar por la voz de su conciencia, estoy seguro de que no se van a equivocar. Y cuando no saben qué hacer, pregúntenle al pueblo, siempre pregúntenle al pueblo. El pueblo en su sabiduría —ese limpiador, ese profesor, ese motociclista, esa persona de a pie, el empresario, el comerciante, el mesitero— cualquiera te va a dar la respuesta que necesitás; el pueblo siempre tiene la respuesta correcta”. Miguel Prieto.

Finalmente, Prieto admitió que durante su administración municipal atravesó momentos de frustración por no poder concretar todos sus proyectos, situación que le provocó un cuadro depresivo del cual logró recuperarse con el respaldo de su familia.