En las últimas horas se viralizó un video, que también alzó Miguel Prieto a sus redes sociales, en el que el presidenciable opositor, en un encuentro con sus bases lanza una advertencia dirigida a la dirigencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“¡Ustedes pónganse firmes a mi lado, que nadie más les haga dudar que si vamos a ganar o no, que si vamos a ir con los liberales o no, van a tener que venir con nosotros si quieren tener un pequeño espacio de poder! ¡Van a tener que estar acá alineados!. Quieran o no quieran, van a tener que alinearse, porque así está diseñado todo esto. Seamos fuertes, seamos conscientes, creamos firmemente en este proyecto. Es el proyecto correcto". Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este.

¿Cuál fue la respuesta oficial del PLRA ante los dichos de Miguel Prieto?

Ante la difusión de estas declaraciones, los canales oficiales del PLRA divulgaron un comunicado atribuido a presidentes de comités de la agrupación política.

“No podemos aceptar que se hable del Partido Liberal Radical Auténtico, el partido más grande de la oposición, con 139 años de historia, como si fuéramos un apéndice que ‘va a tener que venir si quiere un pequeño espacio de poder’ y que ‘quiera o no, va a tener que alinearse’”, expresa el pronunciamiento. Comunicado de Presidentes de Comités del PLRA.

“No vamos a permitir que ningún dirigente, por más caudal electoral que tenga hoy, trate con desdén a nuestra institución. El Partido Liberal no es una bolsa de votos, es una historia de lucha por la democracia”, señalaron los dirigentes.

¿Qué postura fijaron los comités liberales de Asunción y Central?

“Nosotros, los liberales, ni a la dictadura de Stroessner nos sometimos. Menos nos vamos a someter ahora a ningún personalismo ni a ninguna imposición” Comunicado de Presidentes de Comités del PLRA.

Sostuvieron además que la unidad que necesita el Paraguay con miras a las elecciones de 2028 no puede construirse sobre la “arrogancia y la imposición”. “La unidad se construye con humildad, con diálogo de frente y de igual a igual”, manifestaron.

Finalmente, ratificaron que los presidentes de comités del PLRA de Asunción no acompañan estas declaraciones y aseguraron que no se alinearán a ningún proyecto que pretenda subordinarlos.

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En la misma línea, los presidentes de comités del departamento Central también emitieron un comunicado de repudio a las expresiones de Prieto.

Las mujeres liberales también se expresaron contra el dirigente esteño.

¿Cómo afecta esta polémica a la mesa de diálogo de la oposición para el 2028?

Esta nueva controversia surge luego de que la oposición retomara la mesa de diálogo entre presidentes de partidos políticos.

La intención del bloque es presentar una chapa presidencial única, aunque todavía no se define el método de selección: se evalúa si competirán en el marco de una alianza o concertación, si se votará una dupla mixta o si la fórmula estará integrada por el candidato más votado y el segundo.

Dentro del PLRA, Prieto cuenta con el respaldo del senador Salyn Buzarquis, quien busca conformar su dupla presidencial y, con ese objetivo, anunció su intención de postularse a la presidencia en las internas liberales para ceder posteriormente el liderazgo de la chapa al dirigente esteño.

Vea el video completo del Discurso de Prieto.