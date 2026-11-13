Senador liberal plantea “proteger” al fiscal general en lugar de enjuiciarlo

El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico se reunió la noche del jueves para formalizar el apoyo a la iniciativa de someter a juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Ese fue el acuerdo al que se llegó en la mesa de presidentes de partidos opositores días antes.

Sin embargo, el senador liberal Líder Amarilla propuso una estrategia diferente: proteger al fiscal general y enfocar el juicio político en el contralor general, Camilo Benítez.

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El senador, quien en marzo último denunció ser “perseguido” por el fiscal Andrés Arriola en el marco del Caso Scanner, primero cuestionó que los diputados y senadores de partidos de la tercera fuerza sean quienes manejen el “relato comunicacional” antes que el PLRA.

En su encendido discurso, destacó que ningún fiscal general del Estado, en 37 años, desde 1989 hasta Sandra Quiñónez, se había atrevido a enviar a la cárcel a un expresidente colorado. No obstante, omitió que Raúl Cubas Grau sí estuvo preso, menos de un mes, por la muerte de los jóvenes del Marzo Paraguayo y por la supuesta extracción irregular de unos G. 2.000 millones.

¿Cuál es el riesgo de que la ANR copa la terna del Ministerio Público?

Sostuvo que, si Emiliano Rolón es forzado a renunciar, seguramente asumiría como fiscal general interino Augusto Salas, identificado como colorado, y el Consejo de la Magistratura elegiría una terna copada por candidatos de la ANR. “Juan Carlos Galaverna o Eduardo González podrían ser fiscal general”, advirtió.

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¿Qué pacto propone la oposición a cambio de proteger al fiscal general?

Por ello, propuso que, en lugar de someterlo a juicio político, la oposición lo proteja y le dé garantías a cambio de que investigue a Pedro Alliana y su participación en el caso Ueno Bank.

¿Qué postura mantiene el PLRA frente a las denuncias contra Santiago Peña?

Por otra parte, su colega, el senador Ever Villalba, admitió que en la fotografía de Pedro Alliana y su gabinete “solo falta Peña”, una referencia a la frase atribuida a Alfredo Stroessner cuando vio el gabinete de Andrés Rodríguez. No obstante, ratificó las denuncias contra el fiscal general, a quien acusó de ser un tibio que no se animó a procesar a Peña a pesar de tener denuncias y pruebas de su enriquecimiento un año antes.