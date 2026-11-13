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Política
13 de noviembre de 2026 - 16:08

Senador liberal plantea “proteger” al fiscal general en lugar de enjuiciarlo

El senador Líder Amarilla propuso al PLRA y a la oposición blindar al fiscal general Emiliano Rolón del juicio político a cambio de que investigue a Pedro Alliana. Advirtió que, si cae, la ANR copará la terna para el cargo. Vea el video.

Por ABC Color
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El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico se reunió la noche del jueves para formalizar el apoyo a la iniciativa de someter a juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Ese fue el acuerdo al que se llegó en la mesa de presidentes de partidos opositores días antes.

Sin embargo, el senador liberal Líder Amarilla propuso una estrategia diferente: proteger al fiscal general y enfocar el juicio político en el contralor general, Camilo Benítez.

Lea más: Líder acusa a Arriola de perseguirlo para “pagar” sus blanqueos como fiscal corrupto

El senador, quien en marzo último denunció ser “perseguido” por el fiscal Andrés Arriola en el marco del Caso Scanner, primero cuestionó que los diputados y senadores de partidos de la tercera fuerza sean quienes manejen el “relato comunicacional” antes que el PLRA.

En su encendido discurso, destacó que ningún fiscal general del Estado, en 37 años, desde 1989 hasta Sandra Quiñónez, se había atrevido a enviar a la cárcel a un expresidente colorado. No obstante, omitió que Raúl Cubas Grau sí estuvo preso, menos de un mes, por la muerte de los jóvenes del Marzo Paraguayo y por la supuesta extracción irregular de unos G. 2.000 millones.

El fiscal general Emiliano Rolón con lentes oscuros y de fondo Miguel Váquez y Santiago Peña. (Imagen generada por IA)
El fiscal general Emiliano Rolón con lentes oscuros y de fondo Miguel Váquez y Santiago Peña. (Imagen generada por IA)

¿Cuál es el riesgo de que la ANR copa la terna del Ministerio Público?

Sostuvo que, si Emiliano Rolón es forzado a renunciar, seguramente asumiría como fiscal general interino Augusto Salas, identificado como colorado, y el Consejo de la Magistratura elegiría una terna copada por candidatos de la ANR. “Juan Carlos Galaverna o Eduardo González podrían ser fiscal general”, advirtió.

Lea más: Líder Amarilla pide la renuncia inmediata del contralor por omisión en caso Ueno

¿Qué pacto propone la oposición a cambio de proteger al fiscal general?

Por ello, propuso que, en lugar de someterlo a juicio político, la oposición lo proteja y le dé garantías a cambio de que investigue a Pedro Alliana y su participación en el caso Ueno Bank.

¿Qué postura mantiene el PLRA frente a las denuncias contra Santiago Peña?

Por otra parte, su colega, el senador Ever Villalba, admitió que en la fotografía de Pedro Alliana y su gabinete “solo falta Peña”, una referencia a la frase atribuida a Alfredo Stroessner cuando vio el gabinete de Andrés Rodríguez. No obstante, ratificó las denuncias contra el fiscal general, a quien acusó de ser un tibio que no se animó a procesar a Peña a pesar de tener denuncias y pruebas de su enriquecimiento un año antes.

Ever Villalba, con camisa blanca, habla enérgicamente frente a una multitud de legisladores atentos en un ambiente formal.
Ever Villalba, rodeado de legisladores, expone ante la Comisión Bicameral sobre la renuncia de Peña en el Parlamento.

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