Líder acusa a Arriola de perseguirlo para “pagar” sus blanqueos como fiscal corrupto

El senador liberal Líder Amarilla dijo que decidió investigar al fiscal Arriola y concluyó que el agente del Ministerio Público está persiguiendo a un legislador opositor para pagar su blanqueo y “lavar su cara” por las denuncias que arrastra.

Sostuvo que en primer lugar Arriola formaba parte de la red de aprietes de Ramón González Daher. Arriola aparecía en la lista junto a otros 27 agentes fiscales que administraron un total de 195 causas abiertas tras denuncias presentadas por Ramón González Daher contra sus víctimas de préstamos usurarios. Sin embargo el JEM archivó este caso.

Lea más: “En ninguna de las causas imputé a nadie”, dice fiscal Andrés Arriola

“Él (Arriola) formaba parte de esos fiscales que fueron investigados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Le ayudaba (a González Daher) a extorsionar a la gente”, aseveró.

Dijo que el caso más grave contra Arriola fue cuando el entonces presidente de la Corte Suprema, Cesar Diesel, lo acusó de haber ordenado incinerar pruebas de narcotráfico como 1.344 kilos de cocaína, la avioneta, 34 tambores de acetona, una camioneta y el campamento en un operativo realizado el 24 de febrero de 2021 en el Chaco.

Subrayó que lo más llamativo fue que el propio JEM le exoneró de esta denuncia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En rueda de prensa el parlamentario dijo que quería dejar en claro que no está imputado, acusado y mucho menos juzgado en un tribunal de sentencia por la causa conocida como Scanner. Acusó al fiscal Arriola de instalar y mal informar que el legislador está siendo investigado en este expediente.

También dijo que el fiscal Arriola cayó en tres mentiras.

“En primer lugar, dijo que se alteraron los datos de los teléfonos celulares. Le acusó directamente a la gente del laboratorio forense de la Fiscalía, a sus compañeros de trabajo de que adulteraron los datos. El fiscal general debería abrir una investigación, si es tan fácil tocar los datos que están en resguardo de ellos”, dijo.

“Segundo dato falso; le acusó a los miembros del Tribunal de sentencia diciendo que se perdieron discos”, cuestionó ya que las pruebas aparecieron poco después.

“Y lo más grave, sale y dice que 50 veces me visita acá (Luis Servián). Cuando hay un informe oficial que se envió a la Fiscalía de acá (el Congreso) que vino el señor 10 veces. No 50 veces como se instaló, 50 veces es muy diferente a 10 veces”, subrayó.

“De 1,550 visitas que yo recibí, una persona vino 10 veces, hay personas que vinieron 20 veces, 30 veces. Y por supuesto que vino a hablar de asuntos políticos porque él era un dirigente que estaba en su momento apoyándome así como le apoyó en otras campañas a otra gente”, manifestó.

Querella al fiscal

Sostuvo que el fiscal perdió el principio de objetividad que está en el Código Procesal Penal y que dice que la actuación de los fiscales debe ser objetiva y las pruebas deben ser diligenciadas sobre los hechos que están siendo acusados.

“El fiscal lo que está haciendo es querer lavarse la cara por un legislador”, dijo.

Anunció que acudirá al Fiscal General Emiliano Rolón para pedirle que investigue las denuncias de Arriola contra su propio equipo forense; que presentará una denuncia en su contra ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y una querella criminal adhesiva por dañar su honor y reputación.