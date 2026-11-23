Según los datos abiertos del Ministerio Público, hasta octubre se registraron 21 víctimas de feminicidio en el país. El informe detalla además que hubo 39 víctimas indirectas —hijos e hijas de las mujeres fallecidas—, de las cuales 27 son menores de edad. En el mismo periodo también se contabilizaron 29 causas por tentativa de feminicidio.

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Por otra parte, un reporte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) señala que, en 2025, de un total de 31.318 detenciones y aprehensiones a nivel nacional, la mayor cifra, casi el 17 % correspondió a hechos de violencia familiar.

¿Por qué el Poder Ejecutivo vetó el proyecto anterior en 2025?

El Congreso ya debatió este proyecto pero se aprobó bajo la figura de “Juzgados de la Familia” y terminó vetada por el Poder Ejecutivo en 2025, luego de sufrir modificaciones parlamentarias que alteraron su esencia y comprometían su aplicabilidad.

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La objeción del Ejecutivo se sustentó en los dictámenes del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Corte Suprema de Justicia; esta última institución había advertido sobre el riesgo de generar un caos jurídico.

¿Quiénes impulsan la creación de los juzgados especializados en el Senado?

En este contexto, el nuevo proyecto de ley para establecer juzgados y tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer es impulsado principalmente por la senadora colorada Lilian Samaniego.

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La legisladora sostuvo que la normativa ya fue suficientemente debatida con los organismos involucrados: “No se necesitan más audiencias, se necesita conducta de los senadores y los diputados acorde a la realidad de la sociedad paraguaya”, había manifestado.

Samaniego defendió que la iniciativa ya fue sometida a consultas con distintos sectores y aseguró que existen documentos y respaldos institucionales disponibles en la Comisión de Equidad y Género.

¿Cómo funcionarán los nuevos juzgados contra la violencia hacia la mujer?

La iniciativa legislativa fue presentada el 12 de octubre de 2026 por 19 senadores y busca instaurar una jurisdicción específica para atender los casos de violencia de género. Actualmente, estas causas se tramitan de manera dispersa ante juzgados de Paz y juzgados de Primera Instancia de distintos fueros, según la naturaleza de cada hecho.

El proyecto plantea crear juzgados de Primera Instancia y tribunales de apelación especializados para concentrar la atención de estos procesos, facilitar el acceso a la justicia, agilizar la respuesta institucional y evitar que las víctimas deban recorrer múltiples dependencias judiciales, reduciendo así el riesgo de revictimización.