En comunicación con el diputado Eduardo González, sostuvo que no le sorprende la presentación del pedido de inconstitucionalidad y calificó la acción como una medida que podría responder a una estrategia de la defensa.

“No estoy al tanto, pero creo que son acciones inconducentes. Se ha cumplido con todo lo que establece la ley, el reglamento. En fin, no creo que prospere, pero son medidas a veces paliativas para darle gusto al cliente, seguramente”, expresó.

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Consultado sobre una eventual intención de recurrir a instancias internacionales, señaló que no considera que existan fundamentos para ello.

“No creo que haya instancia que agotar si se considera que hubo una violación de derecho humano y constitucional. Fundamentalmente, para recurrir a instancias internacionales no es necesario agotar la instancia; directamente podría ir”, explicó.

Defensa durante el juicio político

En ese contexto, González insistió en que el derecho a la defensa fue garantizado durante el proceso y sostuvo que los cuestionamientos sobre el tiempo otorgado no invalidan el procedimiento.

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“Se respetó el derecho a la defensa y ellos podían ejercer durante 48 horas también estando ahí. Una vez que él acudiera, podía estar 48 horas ejerciendo su defensa”, manifestó.

En ese sentido, cuestionó qué argumentos podría haber presentado el exmandatario frente a las denuncias que motivaron el juicio político. “Ellos podían tener 30 días para su defensa, pero ¿qué es lo que ellos iban a venir a exponer ante estos hechos que se están exponiendo a la vista de la opinión? ¿Esto es un invento, una fantasía, una persecución política?”, cuestionó.

Diputado reclama imputaciones y destituciones

Por otra parte, el diputado apuntó contra la Fiscalía y reclamó que se investigue e impute a todos los funcionarios que, según sostuvo, tuvieron responsabilidad en las operaciones cuestionadas en distintas instituciones públicas. Mencionó a las autoridades de Itaipú, Yacyretá, el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

“Lo que falta es tiempo a la Fiscalía para que impute a todos los responsables. Tiene que imputar al director de Itaipú y al Consejo Directivo que avaló el depósito, tiene que imputar al director de Yacyretá con todo el Consejo de Administración, lo mismo IPS, lo mismo ANDE”, reclamó. También cuestionó que más de US$ 100 millones provenientes de un crédito internacional permanezcan retenidos sin que las autoridades hayan reaccionado.

Fuerte cuestionamiento al gobierno de Alliana

Por otra parte, González igualmente criticó que el ingeniero Zárate, a quien atribuyó responsabilidad por haber avalado operaciones cuestionadas, figure como propuesto para ocupar la Dirección General de Itaipú. En ese contexto, lanzó fuertes cuestionamientos al gobierno de Pedro Alliana y a su entorno de colaboradores.

“¿Qué pasa con su asesor jurídico? ¿Qué pasa con su jefe de Gabinete? ¿O es que Alliana está confirmando lo que se dice, que es parte de este esquema?”, preguntó.

Finalmente, advirtió que el presidente debe asumir la responsabilidad política y tomar medidas contra los funcionarios señalados.

“El administrador general política y administrativamente del Gobierno nacional es el presidente de la República, él tiene que tomar la medida. Sería un fiasco que el Ministerio Público venga a llevar de la oreja a estos funcionarios y que el presidente de la República siga impávido en su cargo”, concluyó.