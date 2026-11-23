La Cámara Alta estudiará en su sesión de este miércoles la iniciativa legislativa que pretende modificar el artículo 163 del Código Penal y que ya cuenta con media sanción de Diputados.

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La propuesta amplía la definición y el castigo para el robo de ganado, elevando la sanción a una expectativa de pena equiparable a la del homicidio doloso simple.

Así lo advirtió el senador Rafael Filizzola (PDP) durante la última ocasión en que el punto fue tratado ante el pleno, instancia en la que el debate se postergó por un mes tras el cierre del Banco Ueno y la destitución de Santiago Peña.

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¿Cuál es la pena actual por robo de ganado en Paraguay?

Actualmente, el artículo 163 del Código Penal establece que quien robe ganado será castigado con hasta cinco años de prisión. Asimismo, la normativa vigente dispone que, cuando los animales sustraídos sean de considerable valor, la pena privativa de libertad se extiende de uno a diez años.

¿Cuántos años de cárcel establece la nueva ley para el abigeato agravado?

El proyecto de ley en estudio determina que el robo de tan solo una cabeza de ganado será castigado con una pena privativa de libertad de dos a diez años.

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Además, el texto incorpora agravantes: cuando el autor ejecute el hecho de forma comercial, como integrante de una banda, aprovechando una calamidad o con la participación de un funcionario público, se aplicará el artículo 164 del Código Penal referente al “hurto especialmente grave”, cuya condena va de tres a quince años.

Bajo esta misma escala penal de tres a quince años de encierro también serán castigados tanto el conductor como el propietario del camión transganado utilizado para el ilícito.

¿Quiénes son los diputados que presentaron el proyecto de ley?

La iniciativa parlamentaria fue presentada por los diputados oficialistas Rocío Abed, Miguel Del Puerto, Virina Villanueva, Raúl Latorre, Hugo Meza y Francisco Petersen. El documento también lleva la firma de los legisladores liberales Freddy Franco, Ariel Villagra, Jorge Ávalos y Carlos Pereira, además de la diputada Rocío Vallejo (PPQ).