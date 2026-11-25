La conclusión del organismo internacional abre también una interrogante sobre el millonario gasto que representó el viaje de una frondosa delegación de autoridades paraguayas a Ginebra, con pasajes en primera clase y viáticos: ¿de qué sirvió ese desembolso de recursos públicos si el país sigue sin dar respuestas satisfactorias a problemas estructurales que afectan a las mujeres?

La abogada Mirtha “Michi” Moragas, del Consultorio Jurídico Feminista, quien integró la delegación de la sociedad civil que acompañó el proceso en Ginebra, considera que las recomendaciones reflejan que el Comité no quedó conforme con varias de las explicaciones brindadas por el Estado paraguayo.

Michi Moragas: “Las recomendaciones reflejan la falta de satisfacción del Comité”

Moragas explicó que el procedimiento de evaluación de la CEDAW contempla preguntas del Comité al Estado y, posteriormente, recomendaciones cuando las respuestas no resultan satisfactorias o determinados cuestionamientos quedan sin contestar.

“Las recomendaciones reflejan la falta de satisfacción del Comité con varias de las respuestas que dio el Estado”, señaló.

La abogada indicó que hubo cuestiones sobre las cuales Paraguay no ofreció explicaciones suficientes. Como ejemplo, mencionó que durante el examen se preguntó cuál era el presupuesto destinado a la ley MAFE, un aspecto que, según explicó, no fue respondido.

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También recordó el cuestionamiento a la denominada Ley Garrote, que regula a las organizaciones sin fines de lucro. Aunque el Estado defendió la normativa ante el Comité y negó que tuviera como objetivo controlar o asfixiar a las organizaciones, la CEDAW recomendó derogarla.

Un llamado de atención que alcanza al Congreso

Las observaciones del Comité no se limitan a recomendaciones generales. El documento identifica iniciativas legislativas concretas que considera preocupantes y solicita medidas al Estado paraguayo.

Uno de los cuestionamientos más directos apunta al proyecto que busca aumentar las penas por denuncia falsa. La CEDAW advierte que podría desalentar a mujeres y niñas víctimas de violencia a acudir a la Justicia y recomienda retirar o derogar la iniciativa.

También pide retirar el proyecto que plantea fusionar el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de la Familia, al considerar que podría debilitar la institucionalidad encargada de promover los derechos de las mujeres.

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A esto se suman las observaciones sobre las restricciones a la educación sexual, la falta de paridad política, las deficiencias en la investigación de feminicidios y las dificultades de acceso a la justicia.

En materia de violencia contra las mujeres, el Comité insiste en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, mejorar la respuesta del sistema judicial y evitar que las víctimas sean revictimizadas.

El Senado hoy no tuvo quórum para analizar el proyecto de ley que crea Tribunales y Juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Una especie de hoja de ruta” para el Estado paraguayo

Para Moragas, las recomendaciones constituyen una oportunidad para corregir problemas que siguen pendientes desde evaluaciones anteriores.

“Hay varias recomendaciones que son muy interesantes, como una especie de hoja de ruta que el Estado tendría que tomar para mejorar en tema de los derechos de las mujeres en general”, manifestó.

La abogada recordó que algunos cuestionamientos no son nuevos. Mencionó que la CEDAW volvió a recomendar la derogación de la resolución conocida como Resolución Riera, relacionada con la enseñanza de género en la educación, y señaló su continuidad en una resolución posterior del Ministerio de Educación.

“Se ve muy claramente que hay como un hilo de temas que el Estado no había respondido satisfactoriamente hace diez años prácticamente y que ahora siguen estando vigentes”, sostuvo.

Moragas duda de que el Gobierno adopte una visión constructiva

La representante del Consultorio Jurídico Feminista consideró que el Estado debería asumir las observaciones internacionales como recomendaciones para mejorar sus políticas públicas y no simplemente como cuestionamientos externos.

“Si el Estado paraguayo tuviera una visión constructiva, tomaría esas recomendaciones como sugerencias de cuestiones que se pueden hacer para mejorar”, expresó.

Sin embargo, reconoció que no tiene demasiadas expectativas sobre la reacción de las autoridades, aunque manifestó su deseo de que las observaciones sean atendidas.

El informe de la CEDAW deja así una serie de tareas pendientes para el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. La pregunta que queda abierta es si las autoridades aprovecharán este llamado de atención para impulsar cambios concretos o si, una vez más, las recomendaciones internacionales quedarán pendientes de cumplimiento.

La frondosa delegación que fue a Ginebra

Conformación de la delegación nacional: