Este jueves último, el jefe de Estado, Pedro Alliana, presidió la reunión del Comando en Jefe y tomó juramento a los nuevos miembros de la Junta de Calificación de Servicios de las Fuerzas Armadas “a quienes encomendó desempeñar sus funciones con responsabilidad, justicia y compromiso con la Patria”.

También juraron los nuevos comandantes interinos del Ejército, Gral. de Div. Alcides Lovera Ortiz y de la Fuerza Aérea, Gral. Div. Aer. Roberto José Idoyaga Benítez. Los citados jefes militares fueron nombrados por Pedro Alliana el pasado 9 de noviembre, a solo cuatro días de la destitución del entonces mandatario Santiago Peña en un juicio político en el Congreso por mal desempeño de funciones.

La intervención del Banco Central del Paraguay a Ueno Bank tumbó a Peña que ahora está imputado y con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue.

El pedido de acuerdo constitucional de oficiales militares que debe remitir el presidente Alliana al Senado para el acuerdo constitucional, es conforme a la normativa “Del Estatuto del Personal Militar“, concordantes con la Ley Nº 4221/ 2010 para el ascenso al grado inmediato superior a Oficiales Generales, Almirante y Superiores de las FF.AA., en este caso será con antigüedad del 31 de diciembre de 2026.

El Poder Ejecutivo, como es de rigor, señala al Senado que los oficiales militares “reúnen los requisitos exigidos para el efecto, conforme con lo resuelto por la Junta de Calificación de Servicios para Oficiales-Especial.

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Fuentes del Legislativo y de las FFAA. indicaron que los últimos cambios acaecidos en el país, y en particular en la cúpula de las FF.AA. demoraron el envío de la nómina de ascensos al Senado. Es preciso mencionar, que Alliana nombró como nuevo comandante de las Fuerzas Militares al Gral. de Ejército a Manuel Rodríguez Sosa, en sustitición del Gral. de Ejército César Moreno, quien de esta manera pasará a retiro.

Últimos cambios ordenados por Peña

EL 16 de octubre pasado, y en una coyuntura de crisis en el oficialismo colorado, el entonces presidente, Santiago Peña, ordenó movidas en las Fuerzas Armadas, como en el Segundo Cuerpo de Ejército, la Prefectura General Aeronáutica y en el Comando Logístico.

Peña firmó la Orden General N° 195 del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, fechado el 15 de octubre de 2026, por el cual ordena cambios en la institución castrense.

Conforme al documento, la orden general dispone el nombramiento:

Del Gral. Brig. Aer. Edgar Antonio Leguizamón Ovelar , como Prefecto General Interino de la Prefectura General Aeronáutica.

Del Gral. Brig. Nelson Augusto Ortiz Espinosa , como Presidente Interino del Consejo Ejecutivo de la Federación Deportiva Militar Paraguaya (FEDEMIPAR).

Del Gral. Brig. Víctor Manuel Urdapilleta Almada ,, como Director General Interino de la Dirección General de Reclutamiento Reserva y Movilización.

Del Gral. Brig. Jorge Augusto Rivas Maidana , como Comandante Interino del Segundo Cuerpo de Ejército. JPG

Del Gral. Brig. Arturo Julián Sosa , como Comandante de la Segunda División de Caballería. JPG

Del Cnel. DCEM Walter Adrián Insaurralde Delgado , como Comandante Interino de la Primera Brigada Aérea.

Del Cnel. DCEM Andrés Bareiro Morínigo , como Comandante Interino del Comando de Comunicaciones del Ejército.

Del Cnel DCEM Jorge Manuel Ramírez Gómez , como Comandante Interino de la Brigada Logística.

Del Cnel. DCEM Ever Francisco Osmik Pereira , como Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico ante la Embajada Paraguaya en los Estados Unidos de América. JPG

Del Cap. de Navío DEM Miguel Nasser Salum Arce , como Comandante Interino de la Flota de Guerra. JPG

Del Cnel. DCEM Antolin Javier Coronel Ruiz Díaz , como Director General Interino de Tecnología de la Información y Comunicación del Ministerio de Defensa Nacional.

Del Cnel. DCEM Hugo Daniel Ayala Urbieta , como Comandante Interino de la Segunda División de Infantería.

Del Cnel. DCEM Agustín Núñez Pérez , como Comandante Interino del Comando de Artillería del Ejército.

Del Cnel. DCEM José María Benítez Vázquez , como Jefe Interino del Estado Mayor del Comando Logístico.

Del Cnel. DCEM Miguel Ángel Aquino Báez , como comandante Interino de la Tercera División de Caballería.

Del Cnel. DCEM César Alberto Rodríguez Peralta , como comandante Interino de la Brigada Aerotransportada.

Del Cnel. DCEM Rodolfo Núñez Fernández , como Comandante Interino de la Quinta División de Infantería.

Del Cnel. DCEM Jhonnie Bobadilla Kennedy , como Miembro Interino de la Suprema Corte de Justicia Militar.

Del Cnel. DCEM Félix Raúl Benítez Velázquez , como presidente interino de la Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional.

Del Cnel. DCEM Gilberto Franco Rotela , como Comandante Interino de la Cuarta División de Infantería.

Del Cnel. DCEM Rigoberto Arnaldo Miguel Picaguá Aliende, como Director Interino del Servicio de Intendencia del Ejército.

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Curiosamente no figuró el entonces jefe del REP

Llamó la atención en su momento que el entonces comandante del Regimiento Escolta Presidencial Cnel. DCEM José David Daiub Fatecha. En esa ocasión, el ministro de Defensa, Gral. (R) Óscar González, informó que la omisión se trató de una situación administrativa que sería corregida. En esos días se denunció un nuevo caso de supuesto extravío de sobres con dinero en efectivo en la residencia presidencial Mburuvicha Róga.

Pasaron los días, concretamente el lunes 16 de noviemnbre, el presidente Pedro Alliana nombró al Cnel. Carlos Miguel Pérez Rodríguez nuevo comandante del REP en reemplazo del Cnel. José David Daiub Fatecha, quien fue destituido tras la polémica generada por los privilegios otorgados a Santiago Peña, en su prisión preventiva en dicha unidad militar. El hecho motivó el traslado del exmandatario a Viñas Cue.

El relevo confirma el anuncio del presidente Alliana en su mensaje presidencial dirigido a la ciudadanía esta mañana. En esa ocasión, el jefe de Estado ordenó al ministro de Defensa, Óscar González, disponer el cambio de José David Daiub Fatecha, quien apenas duró un mes en el cargo.

La decisión se produjo luego de las publicaciones sobre las condiciones de reclusión de Santiago Peña, quien permaneció hasta esta tarde en el cuartel del REP en el marco de la causa penal que enfrenta por el caso Ueno Bank.

ABC publicó este lunes que el exmandatario habría montado un gimnasio con equipos nuevos y sistema de climatización dentro de la unidad militar, donde cumple prisión preventiva.

A la tarde de este lunes el expresidente Santiago Peña llegó a la cárcel militar Viñas Cue, poco después de las 15:00. Fue trasladado luego de darse a conocer varios privilegios con los que contaba el exmandatario en el Regimiento Escolta Presidencial (REP).

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Los supuestos privilegios de Santiago Peña en el REP

Además del gimnasio, según fuentes de ABC, Peña contaba con una pequeña sala de estar que sirve de antesala a su habitación. Todos estos ambientes están climatizados.

El Regimiento Escolta Presidencial habría convertido una histórica sala de reuniones del Estado Mayor en un gimnasio para el expresidente. El espacio había sido remodelado con una donación de Taiwán e inaugurado en octubre de 2025, durante un acto encabezado por el propio Peña.

Además del “gym”, el imputado por asociación criminal, lesión de confianza y administración en provecho propio también contaba con una habitación que los propios miembros de la unidad de élite de las Fuerzas Armadas califican como una “suite”.

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Más temprano, el comandante de las Fuerzas Militares, general César Moreno, reconoció a ABC que no es estricto el régimen establecido para Peña en el REP, aunque afirmó que no existen privilegios para el exmandatario.

Preso N° 53 en Viñas Cue

Esa tarde, Santiago Peña se convirtió en el preso número 53 de la cárcel militar de Viñas Cue, Asunción. De acuerdo a los periodistas que estaban en el lugar, Peña llegó esposado y con un chaleco antibalas.

El expresidente de la República fue trasladado por orden del juez Penal de Garantías Osmar Legal, tras darse a conocer que en el REP, donde Peña guardaba reclusión, contaba con varios privilegios, el más polémico: un gimnasio.

Ahora Peña soporta un proceso judicial en el caso Ueno Bank.

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