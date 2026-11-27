El intendente de San Ignacio, Misiones, Eduardo Dejesús (Alianza) anunció que su administración no recurrirá, por el momento, a préstamos para cubrir las deudas municipales. A fin de noviembre se cumplirán tres meses de atraso en el pago de sueldos de los funcionarios.

El jefe comunal explicó que, al asumir el pasado 4 de noviembre, encontró la Municipalidad con dos meses de atraso en el pago de salarios. Señaló que su administración trabaja en reorganizar la contabilidad y mejorar la recaudación para hacer frente a los compromisos financieros.

En ese sentido, adelantó que entre el lunes y el martes de la próxima semana prevén abonar un mes de salario, correspondiente al periodo de su administración, mientras que los meses anteriores serán regularizados de acuerdo con la disponibilidad financiera.

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“Desde el momento en que nosotros asumimos, vamos a pagar en forma mensual y consecutiva todos los sueldos y compromisos. Los meses atrasados vamos a estar pagando de acuerdo con la disponibilidad”, manifestó Dejesús.

El intendente también indicó que están implementando un sistema de distribución de los ingresos municipales por rubros, a fin de garantizar que los recursos destinados por ley a diferentes instituciones sean debidamente asignados.

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“Plata que entra, ya estamos discriminando rubro por rubro. Si tiene que ir el 5% al Consejo Local de Salud, ya estamos separando ese monto. Si tiene que ir el 5% para prevención de incendios, también. No es que todo lo que ingresa va directamente a una sola caja, sino que vamos distribuyendo de acuerdo con las leyes que tenemos que cumplir”, explicó.

Sin préstamos

Dejesús descartó que la Municipalidad vaya a recurrir a préstamos para cumplir con sus obligaciones salariales y otros compromisos, al menos por el momento. Afirmó que las perspectivas de recaudación para diciembre y enero son favorables y que esperan alcanzar cifras récord.

“Tenemos buenas perspectivas de recaudación para diciembre y enero. Yo creo que vamos a estar batiendo récord, porque hoy se nota la confianza de la ciudadanía; la gente está viniendo y se está acercando. Todavía no es suficiente, pero estamos levantando los números”, expresó.

Agregó que también están trabajando para evitar que se acumulen nuevas deudas con proveedores, mediante pagos semanales por los artículos e insumos que utiliza habitualmente la institución.

“Nosotros adquirimos de los proveedores y en la semana ya les estamos pagando. No dejamos que esa deuda se acumule como en años anteriores, porque justamente eso fue lo que nos llevó a esta situación”, sostuvo.

Finalmente, el intendente señaló que, pese a llevar poco más de tres semanas al frente de la administración municipal, ya comenzaron a implementar medidas para ordenar las finanzas y mejorar la gestión. Afirmó que el trabajo será la principal carta de presentación de su gobierno y pidió el acompañamiento de la ciudadanía.