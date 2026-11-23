La Municipalidad de Santa María, Misiones, enfrenta una deuda superior a G. 900 millones y tres meses de atraso en el pago de salarios a funcionarios municipales.

El intendente Derlis “Pincho” Maidana (ANR-HC), hijo del senador colorado cartista Derlis Maidana, señaló que está analizando alternativas para regularizar las obligaciones financieras, mientras proyecta obras y trabajos de mejoramiento en el distrito.

El jefe comunal manifestó que recibió una institución con escasos recursos financieros y que está realizando ajustes en la administración para reducir los gastos. Indicó que efectuó cambios en los cargos de confianza, pero aseguró que no despidió a funcionarios municipales.

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“Tenemos un poco más de G. 900 millones de deuda y estamos poniendo la casa en orden”, expresó.

Maidana señaló que la recaudación municipal es limitada y que están haciendo malabares para cumplir con las obligaciones financieras. Según su estimación, desde el 3 de abril hasta la fecha ingresaron poco más de G. 7 millones por pagos de patentes e impuesto inmobiliario.

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El intendente reconoció que la situación más preocupante es el atraso de tres meses en el pago de los salarios a los funcionarios municipales. Advirtió que, si no encuentran una solución, la deuda podría llegar a cuatro meses a fines de noviembre.

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“Eso es lo que más me preocupa, porque así como yo le pido a los compañeros que salgan a trabajar, que hagan lo mejor posible, cada uno tiene sus obligaciones, su familia, tiene que llevar el pan a la mesa”, manifestó.

Señaló que están analizando alternativas para regularizar los salarios y que la administración pretende transparentar el uso de los recursos municipales. También instó a los contribuyentes a ponerse al día con sus impuestos, ya que actualmente la Municipalidad no cuenta con recursos suficientes.

Obras viales

Entre las principales necesidades del distrito, Maidana mencionó el tramo de 18,5 kilómetros que une Santa María con Cuatro Bocas, en la zona de San Juan Bautista, sobre la ruta PY01. El proyecto ya cuenta con aprobación del Congreso y financiamiento mediante un préstamo internacional.

Según indicó, falta el llamado a licitación, para lo cual recibió el compromiso del ministro de Obras Públicas, Juan Carlos Baruja, de avanzar a la brevedad posible.

El jefe comunal también señaló que Santa María cuenta con más de 100 kilómetros de caminos vecinales, cuyo mantenimiento representa una dificultad constante para las comunidades, especialmente después de las lluvias.

“Tenemos más de 100 km de caminos vecinales y es una lucha constante porque cada vez que llueve se funden los caminos, lo que dificulta el traslado de los pobladores y es un problema que debemos solucionar”, expresó.

Finalmente, indicó que también está pendiente la situación del Centro de Salud de Santa María, debido a que presenta importantes daños estructurales. Afirmó que la administración pretende avanzar en distintos frentes y pidió paciencia a la ciudadanía mientras buscan soluciones a las necesidades del distrito.