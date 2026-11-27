En abril del año pasado, ABC Color ya advertía que la copia del datacenter del TSJE quedaba en manos de una empresa cercana a socios del entonces presidente Santiago Peña.

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Recientemente se recordó que Technoma Saeca ganó en 2025 el contrato para resguardar el datacenter del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mediante un pliego de bases y condiciones que, según denuncias, estaba direccionada. Un año después, la firma aparece en la denuncia del BCP como pieza clave del esquema que vació a ueno bank ente que le “prestó“ unos US$ 10 millones sin fines específicos antes de su cierre.

¿Por qué se cuestiona la adjudicación de Technoma en el caso ueno bank?

En este contexto, el senador liberal Ever Villalba (PLRA) presentó una denuncia penal por el presunto direccionamiento del alquiler de máquinas de votación a favor de empresas vinculadas al grupo Vázquez y la posible manipulación del software electoral durante las elecciones municipales de octubre.

La denuncia del parlamentario también apunta a la contratación de Technoma por parte del TSJE para la provisión de infraestructura destinada al centro de datos. Según el legislador, esta adjudicación y la posterior firma del contrato plantean serias dudas respecto a la custodia, el respaldo y la continuidad de los datos electorales.

En ese sentido, Villalba solicitó al TSJE todos los antecedentes de la contratación y las documentaciones relacionadas con las competencias de Technoma dentro del proceso electoral. Asimismo, pidió el peritaje de todo el hardware y software proveído por la firma, particularmente aquellos utilizados durante la transmisión y el resguardo de los resultados.

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Lo que aclara el TSJE

Ante este escenario, la Justicia Electoral aclaró en un comunicado —en referencia a la licitación con ID N° 459584 para el almacenamiento de respaldo del datacenter— que Technoma es proveedora del Estado desde 2010 y que, en ese carácter, suministró equipos tecnológicos a más de 25 instituciones públicas.

El TSJE agregó que el único equipo proveído por Technoma es propiedad de la Justicia Electoral y se encuentra físicamente instalado en el datacenter institucional, subrayando que su implementación, administración y operación están a cargo exclusivamente del personal técnico del organismo.

Señaló además que la adquisición no implicó la tercerización de servicios ni la delegación de la administración, así como tampoco el acceso o la custodia de la información por parte de ninguna empresa proveedora.

Finalmente, desde el ente explicaron que el soporte especializado del equipamiento cuenta con una cobertura de tres años y se gestiona directamente con representantes regionales del fabricante internacional, cuya tecnología se comercializa a través de diversos distribuidores.

De esta manera, la Justicia Electoral aseguró tener el pleno control de su infraestructura tecnológica y reafirmó su compromiso con la seguridad de la información y la autonomía operativa.