La Fiscalía inició el proceso de investigación de la administración del exintendente de Villa Florida, Richard Castiñeira (ANR-HC), tras una denuncia penal presentada el pasado 13 de noviembre por la actual jefa comunal, Susana Verza (ANR-HC). La ejecutivo municipal se presentó este viernes en la sede fiscal de San Juan Bautista, Misiones, para prestar declaración testimonial en el marco de la causa.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado luego de que Castiñeira no se presentara al corte administrativo para el traspaso de mando ni entregara las documentaciones correspondientes a su gestión, según manifestó la actual administración municipal.

Verza compareció ante la unidad a cargo del fiscal Eduardo Alegre, donde ratificó la denuncia y expuso las presuntas irregularidades que motivaron la presentación. Señaló que, con esta diligencia, cumple con los procedimientos legales y deja en manos del Ministerio Público el desarrollo de las investigaciones.

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“Vine a ratificar la denuncia que había realizado públicamente y de manera legal. Nos encontramos en un momento muy delicado del municipio, por eso pedimos a las instancias correspondientes que puedan hacer su trabajo. La investigación queda en manos de la justicia”, expresó.

Consultada sobre una posible malversación de fondos, la intendenta evitó adelantar conclusiones y señaló que corresponde a los investigadores determinar qué hechos se configuran. Asimismo, indicó que todavía no cuentan con un monto preciso de las deudas y compromisos pendientes, debido a que siguen recibiendo denuncias y reclamos de ciudadanos en la Municipalidad.

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“Todos los días seguimos recibiendo gente con sus denuncias dentro del municipio. No tenemos un monto aproximado. Estoy organizando la institución y atendiendo varios asuntos pendientes, como la situación de los funcionarios y la planificación de los primeros cien días de gobierno”, manifestó.

Deudas a funcionarios

La jefa comunal reconoció que la Municipalidad atraviesa una situación financiera delicada y que la administración está trabajando con recursos limitados. No obstante, afirmó que su prioridad es avanzar con las mejoras prometidas a la ciudadanía y atender los problemas más urgentes de la ciudad.

Respecto al pago de los salarios atrasados a los funcionarios municipales, Verza señaló que se encuentran trabajando para encontrar una solución, con el acompañamiento de los asesores jurídicos.

“Sabemos que tenemos que cumplir también con esa responsabilidad. Estamos en ese proceso y conversando con los funcionarios. Los asesores jurídicos están trabajando en el tema, porque sabemos que a los trabajadores les corresponde cobrar, siempre dentro del marco legal”, concluyó.