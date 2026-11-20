Denis Torres, tras dejar su cargo de intendente de Areguá, ya comenzó a visitar a varios dirigentes colorados en busca de “apoyo” a su intención de llegar a ser diputado de manos del Partido Colorado. Sin embargo, su sucesor Julio Trinidad (ANR) denunció que ha encontrado un descalabro administrativo con millonarias deudas en la Municipalidad de Areguá.

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Según los datos, la administración de Torres dejó una deuda de G. 5.498 millones; además se detectó una administración paralela, y un “maquillaje” contable para cuadrar el balance general.

Asimismo, se detectó una falta de claridad, consolidación y confiabilidad de la información financiera con el solo objetivo de esconder el descalabro administrativo.

Según los documentos, se adeuda G. 700 millones a funcionarios permanentes y contratados, por suministro de agua potable por G.7.779.503, a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) G.450 millones.

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La administración de Denis Torres también dejó una deuda de G. 73 millones a la ANDE; por la provisión de combustible, G. 295 millones, y por préstamos se debe unos G. 250 millones.

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También se dejó una deuda a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal de G. 283 millones; a la Gobernación de Central se adeuda G. 136 millones y al Ministerio de Economía se dejó de transferir G. 136 millones.

La administración de Trinidad se encontró carga de combustibles a vehículos y maquinarias que estaban en desuso desde el 2025. Es decir, la administración de Torres mantuvo “vehículos fantasmas” por un año.

“Vamos a denunciar donde corresponde, y luego ya vamos a enfocarnos a trabajar por el buen manejo de los recursos municipales. La transparencia será parte de nuestra gestión”, dijo el actual intendente Julio Trinidad durante la presentación del informe.

Nexo con Erico Galeano

Denis Torres llegó a la Municipalidad de Areguá en el 2015 de manos del actual ministro Tadeo Rojas, pero tras una enemistad su padrino político fue el exsenador condenado por sus vínculos con el narcotráfico, Erico Galeano.

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El exparlamentario colorado incluso llegó a ser declarado hijo dilecto de Areguá, a pedido del concejal Hebert Roa Villagra, quien fue reelecto, y respaldado por los ediles colorados y liberocartistas.

Sin embargo, tras ser condenado los concejales no tuvieron más remedio que retirarle la distinción al senador devenido en carcelero.

De manos de Erico Galeano, Maribel Benítez Muñoz, pareja Denis Torres, llegó a la Cámara de Senadores con un salario G. 9 millones.

La neponovia inicialmente no se dejaba encontrar por lo que se sospechaba de planillerismo, pero luego el propio Torres confirmó que su mujer iba a trabajar al Congreso y que el cargo le dio Erico Galeano como pago por su “gestión electoral”.

Denis Torres durante la última semana se mostró cercano al presidenciable colorado Arnoldo Wiens y también visitó a varios dirigentes del departamento Central buscando apoyo en su intensión de llegar a la Cámara de Diputados.