Chase justifica a “neponovia” enfermera: “Cualquier persona puede ser contratada”

El viernes pasado, el senador Natalicio Chase (ANR, HC) se comprometió en averiguar la situación laboral de la funcionaria Gessica Maribel Benítez Muñoz conocida como la “neponovia” del intendente de Areguá, Denis Torres, e incluso dar a conocer la lista de funcionarios asignados a las oficinas de los legisladores.

Chase respondió que la página web de la Cámara Alta es pública y en la misma se consignan los funcionarios al servicio de cada legislador. “No obstante, puntualmente sobre ese caso (el de la ”neponovia") todavía no tuvimos tiempo, pero mañana vamos a tener respuesta”, señaló.

Cuando se le indicó que las funciones legislativas de Maribel no guardan relación con su profesión, dijo que cuando “un funcionario de la cámara no tiene profesión es designado como técnico particular, de acuerdo a la categoría que se le asigna o si no como especialista cuando es profesional”. “No sé cómo está asignada, todavía no revisamos, pero tampoco entiendo cuál sería la relación errada que tendría con el senador Erico”, añadió-

“Yo creo que cualquier persona puede ser contratada para cumplir funciones dentro de la oficina de cualquier senador y bueno, siempre y cuando cumpla todos los requisitos que deben cumplir los funcionarios públicos", manifestó Chase.

Se le insistió al senador acerca de que la funcionaria no cumple con su función al no asistir a la oficina y dijo que esa respuesta la tendrán mañana.

Chase dijo que hay dos modalidades de rendición de presentismo: una es a través de una planilla que firma el responsable y otra es con la marcación.

“Normalmente las planillas están asignadas a los técnicos superiores y a los de servicio básico, como choferes, por ejemplo, que no tienen tanto tiempo para venir a hacer la marcación, pero eso maneja Recursos Humanos del Senado”, señaló.