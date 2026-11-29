Diecisiete son los puntos en el orden del día que tendrán los diputados en la sesión ordinaria del próximo martes 1 de diciembre y entre los temas más relevante está la designación de los parlamentarios que integrarán la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

El receso parlamentario comienza el 21 de diciembre y termina el 1 de marzo y seis son los diputados titulares y seis suplentes son los que deben conformar la Comisión Permanente, cuyo punto está en el primero del orden del día.

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Asimismo los legisladores tienen en agenda el proyecto de Ley “Que modifica y amplía los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley Nº 6245/2018 ‘Que establece el régimen de subasta de vehículos abandonados en la vía pública" que se encuentra en su tercer trámite parlamentario por que en el Senado se aprobó con modificaciones.

También, se encuentra en agenda de la Cámara Baja el proyecto de Ley “Que establece el régimen de notificaciones electrónicas y de gestión electrónica de los procesos judiciales, modifica los artículos 131, 133, 139 y 144 de la Ley Nº 1.337/1988 ‘Código Procesal Civil”.

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Cadena perpetua iría al archivo

Esta además en agenda el polémico proyecto de ley que establece la “prisión permanente revisable” presentado por el diputado Rubén Rubin (independiente), que pretende elevar la pena máxima hasta los 90 años en algunos casos. Esta iniciativa tiene varios dictámenes por el rechazo debido a que ya que desde un inicio constitucionalistas y penalistas advirtieron de su eventual contravención a la Constitución Nacional.

Asimismo, está en el tintero de los diputados el proyecto de ley “De recuperación, puesta en valor y gestión integral del mirador del barrio Itá Pytã Punta de Asunción”, presentado por el diputado colorado José Rodríguez.