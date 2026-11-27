La Cámara de Diputados analizará la creación de una comisión bicameral para auditar los recursos destinados al programa Hambre Cero en las Escuelas, iniciativa impulsada durante el gobierno del expresidente Santiago Peña. El planteamiento se da luego de que el programa fuera uno de los afectados por los mayores recortes previstos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, por cerca de US$ 130 millones (unos G. 830.000 millones).

En ese contexto, el diputado Santiago Benítez (ANR) presentó un proyecto de resolución que propone conformar una Comisión Bicameral encargada de fiscalizar el programa “Hambre Cero en Nuestras Escuelas y Sistema Educativo”, con el objetivo de transparentar el manejo de los fondos públicos destinados a la alimentación escolar.

La intención es que el Congreso realice un seguimiento estricto tanto de la ejecución financiera como de la prestación efectiva del servicio en las instituciones educativas de todo el país. La iniciativa se presenta luego de que el ministro de Desarrollo Social, Miguel Tadeo Rojas, reconociera la existencia de “muchos sobrantes” de alimentos en las escuelas y cuestionara la falta de competencia entre las empresas proveedoras, que estarían agrupadas en una misma cámara empresarial.

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Rojas también había advertido sobre la ausencia de competencia de precios en las licitaciones para la provisión de alimentos y no descartó que los oferentes puedan actuar de manera coordinada, atendiendo a que integran una misma organización empresarial. El programa contaba inicialmente con un presupuesto estimado de US$ 450 millones.

¿Cómo estaría integrada la comisión?

De aprobarse el proyecto, la comisión especial estará conformada por diez legisladores titulares: cinco senadores y cinco diputados. La distribución deberá respetar la representación proporcional de las distintas bancadas de ambas cámaras del Congreso.

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Entre sus principales atribuciones estará auditar la ejecución presupuestaria, revisar los procesos de licitación y verificar que las empresas adjudicadas cumplan con las obligaciones contractuales. Para ello, los legisladores podrán solicitar informes a las instituciones responsables, realizar inspecciones sorpresivas en las escuelas y habilitar canales para recibir denuncias de docentes, padres y alumnos.

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Asimismo, la propuesta establece la presentación de informes públicos trimestrales y la realización de audiencias con autoridades, empresas proveedoras y representantes de la comunidad educativa. El propósito es que el control no se limite a los procedimientos administrativos, sino que también permite comprobar la calidad y cantidad de los alimentos entregados a los estudiantes.

Millonaria deuda en Amambay

El planteamiento legislativo se presenta días después de que el propio Benítez reclamara públicamente, el pasado 25 de noviembre, a la Gobernación de Amambay el pago de una deuda cercana a los US$ 3 millones con las empresas proveedoras del programa en ese departamento. Según advirtió, los atrasos ya habían generado problemas en la provisión, al punto de que algunos establecimientos educativos sufrieron el retiro de insumos alimenticios.

“Es fundamental verificar que los alimentos lleguen efectivamente a los estudiantes, en tiempo y forma, respetando la cantidad, calidad y las condiciones nutricionales y sanitarias exigidas”, sostuvo el proyectista.

Finalmente Benítez afirmó que la comisión permitirá fortalecer el control sobre una política pública de alto impacto social, garantizar la transparencia en el uso de los recursos y aplicar medidas correctivas para resguardar el derecho a la alimentación de niños y adolescentes. El proyecto será tratado sobre tablas el próximo martes, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.