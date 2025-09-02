Sueños sexuales: por qué a veces fantaseás con personas que ni te gustan

Qué dice la ciencia del sueño

La investigación en sueño sugiere que, durante la fase REM, el cerebro integra recuerdos y regula emociones con alta activación límbica y menor control ejecutivo. Estudios neurocientíficos muestran mayor actividad en amígdala e hipocampo y menor en corteza prefrontal, un terreno fértil para narrativas intensas y poco lógicas.

En este contexto, el contenido sexual aparece con cierta frecuencia, según revisiones citadas por la American Academy of Sleep Medicine y la International Association for the Study of Dreams.

Lea más: Por qué fantaseamos con lo prohibido: la psicología detrás del deseo

La emoción pesa más que la atracción

Diversas líneas, como la “hipótesis de continuidad” (G. W. Domhoff) y enfoques de regulación emocional, sostienen que los sueños reflejan preocupaciones y afectos más que deseos literales.

Lo que se impone no es el gusto real por alguien, sino la carga emocional asociada: vergüenza, curiosidad, estrés, deseo de aprobación o miedo al rechazo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cerebro prioriza lo que necesita procesar, no lo que coincide con tus preferencias conscientes.

Lea más: ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta en la cama?: preferencias en los encuentros íntimos

El collage de la memoria: caras y escenas mezcladas

La memoria onírica funciona como un collage. Caras de un curso viejo, un colega ocasional o una celebridad pueden combinarse con rasgos de otras personas.

Investigaciones en medios como Consciousness and Cognition describen “fragmentación” y recombinación de elementos autobiográficos recientes y remotos.

Que aparezca alguien que ni te gusta puede ser un atajo del cerebro: esa persona representa un rol (autoridad, novedad, rivalidad) o, sencillamente, estaba fresca en la memoria.

Dopamina, novedad y transgresión

El sistema dopaminérgico participa del soñar, y la fase REM favorece la búsqueda de novedad y la exploración de escenarios “prohibidos” sin consecuencias reales, como sugiere la literatura de neuropsicoanálisis (Mark Solms) y modelos de activación-síntesis.

De ahí que surjan escenas sexualizadas con figuras inesperadas: no revelan un deseo oculto fijo, sino la tendencia del cerebro a probar combinaciones intensas.

Lea más: Lo que revela el mundo onírico: ¿qué sueñan las personas con ansiedad?

Dinámicas de poder y apego, más que química

En los relatos oníricos, el sexo suele vehiculizar temas de poder, vulnerabilidad, alianza o competencia. La persona “inesperada” puede simbolizar jerarquías, pertenencia a un grupo o la necesidad de reconocimiento.

La psicología del apego ha documentado que la activación de ansiedades relacionales se filtra en los sueños; el contenido sexual funciona como metáfora de cercanía o control más que como indicador de atracción real.

Factores que aumentan la probabilidad

Estrés y falta de sueño: alteran la arquitectura del sueño y potencian REM fragmentado, con contenido más vívido.

Cambios hormonales: variaciones en andrógenos y estrógenos se asocian con más sueños de temática sexual.

Fármacos: antidepresivos ISRS, bupropión y algunos betabloqueantes pueden modificar la frecuencia o el tono emocional de los sueños, según reportes en Sleep Medicine .

Estímulos recientes: una conversación incómoda, una serie o scroll nocturno proveen “material” fresco que el cerebro remezcla durante la noche.

¿Qué significan (y qué no)?