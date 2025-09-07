Expectativas sexuales: señales de alerta y herramientas para una mejor experiencia

Qué pasa: se asume que el deseo es siempre espontáneo, que la excitación es inmediata y que el coito es el centro. La evidencia muestra que el deseo suele ser “responsivo” y se construye con estímulos, contexto y seguridad.

Lo que dice la investigación: el modelo de respuesta sexual de Rosemary Basson, citado por sociedades médicas, describe el deseo como variable y contextual. Estudios en Archives of Sexual Behavior reportan que una proporción significativa de mujeres no llega al orgasmo solo con penetración y necesita estimulación del clítoris.