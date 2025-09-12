Deseo sexual en peligro: ¿pueden los suplementos ser la chispa que necesitás?

En un ensayo pequeño con hombres con disfunción eréctil leve, 1.5 g/día de L‑citrulina elevó el “Índice de dureza de la erección”: aproximadamente 50% alcanzó el nivel máximo tras la intervención, frente a cerca de 8% en la fase control, y aumentó la frecuencia de relaciones, sin eventos adversos relevantes. El estudio fue publicado en Urology.