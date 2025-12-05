Sexo casual o sexo en pareja: ¿cuál enciende más las llamas de la pasión?

Ante la pregunta sobre si el sexo casual puede ser mejor que el sexo en pareja, la respuesta no es simple ni universal. Según la psicóloga y sexóloga Gabriela Simone, la vivencia de la sexualidad es amplia, diversa y depende de cada individuo, sus expectativas y el contexto en el que se desenvuelve, destaca el diario Clarín.

Nuevos paradigmas en las relaciones y la sexualidad

Gabriela Simone afirmó que actualmente las formas de vínculo y erotismo son cada vez más múltiples y cambiantes. “Vivimos una época en que los vínculos, las expectativas y las formas de erotismo se multiplican. Ya no basta con pensar en relación estable o aventura fugaz: muchas personas transitan zonas intermedias, híbridas, cambiantes”, explicó.

En este escenario, no existe una única receta sobre cómo vivir la sexualidad. Lo esencial, recalca Simone, reside en la calidad del vínculo, la claridad del consentimiento, la comunicación y el respeto por uno mismo y por el otro.

Sexo casual: libertades y desafíos

La especialista destacó que el sexo casual, cuando se maneja con consentimiento, autocuidado y respeto, puede ser una vía para explorar el deseo sin ataduras, experimentar sensaciones intensas y favorecer el autoconocimiento.

“Puede ofrecer libertades valiosas”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que también conlleva riesgos, en especial si no se examinan las propias motivaciones, existen vulnerabilidades emocionales o presiones sociales. Bajo estas circunstancias, pueden aparecer sentimientos de culpa, ansiedad y sensación de vacío.

Lo inesperado y fugaz, comúnmente exaltado en el sexo casual, en ocasiones obstaculiza la conexión profunda con el propio deseo y la intimidad.

Sexo en pareja: ventajas de la estabilidad

En cuanto al sexo dentro de una relación estable, Simone indicó que ofrece un espacio de seguridad emocional fundamental para quienes experimentan ansiedad de desempeño o temores relacionados con la intimidad.

La pareja permite desarrollar confianza, descubrir en profundidad los deseos y límites del otro, facilitar la comunicación y amplificar el placer mutuo.

Otros beneficios incluyen la construcción de un bienestar que trasciende el acto sexual, sustentado por la conexión afectiva y la contención emocional, aspectos que suelen contribuir significativamente al bienestar general de las personas.

¿Cuál es la mejor opción?

Simone fue clara: no se debe priorizar un formato sobre otro de manera absoluta. La elección más saludable pasa por considerar qué busca cada persona o pareja, sus valores, historia emocional y capacidad de autocuidado.

“Es en ese terreno donde cada persona, cada cuerpo, cada vínculo, puede encontrarse con el placer, la seguridad y la intimidad que busca”, señaló.

Hay un mito de la idealización del sexo casual. Sobre esta percepción social del sexo casual, la sexóloga subrayó la tendencia a idealizar lo nuevo y sin compromisos como sinónimos de libertad y pasión.

Pero alertó que estas fantasías pueden resultar engañosas, pues omiten posibles vulnerabilidades e insatisfacciones subyacentes. A menudo, la idealización responde más a la búsqueda de recuperar el deseo que a un auténtico interés por otra persona.

Claves para mantener el deseo en la pareja

Mantener el deseo y la satisfacción sexual en la pareja, según Simone, no depende de fórmulas mágicas, sino de un proceso consciente y sostenido. Recomienda una serie de prácticas para fortalecer el vínculo y el erotismo compartido:

1. Comunicación abierta y continua: hablar sinceramente sobre deseos, fantasías y límites, escuchar sin juicios y adaptar la sexualidad a las necesidades de ambos.

2. Cultivo de la intimidad cotidiana: integrar gestos de afecto diario y crear espacios de conexión emocional, más allá de lo estrictamente sexual.

3. Novedad y creatividad: romper con la rutina sexual, proponer escenarios y dinámicas diferentes, explorar fantasías compartidas y prácticas más allá del coito.

4. Respeto por los ritmos individuales: reconocer que el deseo fluctúa y evitar confundirlo con una obligación. El autocuidado es fundamental para mantener una sexualidad saludable.

5. Complicidad erótica consciente: fomentar actividades conjuntas que activen el deseo y recordar los orígenes de la relación para recuperar la curiosidad inicial.

6. Construcción consciente de la intimidad: ver el deseo como un proyecto en construcción, que requiere trabajo, cuidado, creatividad y respeto mutuo.

La sexualidad, ya sea casual o en pareja, implica elecciones, exploraciones y aprendizaje continuo. Lo importante, tal como afirma la experta, es encontrar el equilibrio que mejor responda a la historia, necesidades y deseos de cada individuo o pareja, favoreciendo siempre el placer, la seguridad y la intimidad.

