Superfoods para el suelo pélvico: nutrientes clave para fortalecer tu zona íntima

No existen alimentos milagrosos, pero sí nutrientes que ayudan a mantener el músculo fuerte, a reducir la inflamación y a mejorar el tránsito intestinal, algo muy importante para evitar el esfuerzo excesivo al ir al baño. ¿Qué deberías consumir para fortalecer tu zona íntima?

Proteína: ladrillo básico del músculo

El suelo pélvico es músculo. Para repararlo y mantenerlo, el cuerpo necesita proteína de calidad. Incluir en el día:

Pescado, huevos, pollo o pavo

Legumbres como lentejas, garbanzos y soja

Lácteos como yogur o queso fresco

Comer algo de proteína en cada comida ayuda a que los músculos respondan mejor al ejercicio de fortalecimiento.

Lea más: Lo que debés comer para cuidar tu próstata y niveles hormonales

Vitamina C y colágeno: aliados del tejido de sostén

Los ligamentos y tejidos que sujetan los órganos dependen en gran parte del colágeno. Para que el cuerpo lo produzca bien, necesita vitamina C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se encuentra en:

Cítricos (naranja, mandarina, pomelo, limón)

Kiwi, frutillas, papaya

Pimiento rojo, brócoli

Tomar frutas y verduras frescas a diario ayuda a mantener estos tejidos más elásticos y resistentes.

Lea más: ¿Miedo al tacto rectal? Claves para enfrentar el estigma y cuidar tu salud

Vitamina D y calcio: soporte profundo

La postura y la salud ósea influyen en cómo trabaja el suelo pélvico. Unos huesos fuertes y una buena alineación de la pelvis facilitan que el músculo haga bien su función.

La vitamina D se obtiene sobre todo del sol, pero también de:

Pescados grasos (salmón, sardina)

Huevos

Lácteos o bebidas vegetales enriquecidas

El calcio está en los lácteos, las bebidas vegetales enriquecidas, las almendras y algunas verduras de hoja verde. Juntos contribuyen a un “marco” óseo estable para la musculatura pélvica.

Magnesio y potasio: para un músculo que se contrae y se relaja

El suelo pélvico no solo debe estar fuerte; también tiene que saber relajarse. El magnesio y el potasio participan en la contracción y la relajación muscular.

Buenas fuentes de magnesio:

Frutos secos, sobre todo almendras

Semillas (calabaza, girasol, sésamo)

Legumbres y cacao puro

Fuentes de potasio:

Banana, aguacate

Papa, batata

Tomate y verduras de hoja verde

Un déficit de estos minerales puede favorecer calambres y tensión excesiva en la musculatura.

Lea más: El placer está en la cabeza: cómo entrenar tu mente para disfrutar más en la cama

Fibra y agua: clave para evitar el estreñimiento

Hacer fuerza repetida al ir al baño es uno de los grandes enemigos del suelo pélvico. La fibra y una buena hidratación ayudan a que las heces sean más blandas y fáciles de expulsar.

Aporta fibra con:

Fruta entera (mejor que en zumo)

Verduras y hortalizas a diario

Cereales integrales (avena, pan integral, arroz integral)

Legumbres varias veces por semana

Y no olvides beber agua a lo largo del día. Sin líquido suficiente, la fibra no puede actuar correctamente.

Grasas saludables y probióticos: menos inflamación, mejor microbiota

Las grasas saludables tienen efecto antiinflamatorio y cuidan la circulación de la zona pélvica. Los probióticos favorecen una microbiota intestinal y vaginal equilibrada.

Incluí con frecuencia:

Pescado azul, nueces y semillas de chía o lino (omega‑3)

Aceite de oliva virgen extra como grasa principal

Yogur natural, kéfir o alimentos fermentados (como el chucrut)

Un cuerpo menos inflamado y un intestino que funciona bien descargan tensión sobre el suelo pélvico.

Alimentación, ejercicio y consulta médica

La dieta adecuada no sustituye al ejercicio específico del suelo pélvico ni a la valoración profesional. Pero puede ser una gran aliada para que la musculatura responda mejor y se mantenga sana a largo plazo.

Si ya tenés síntomas como escapes de orina, dolor o sensación de bulto en la zona vaginal o rectal, lo más recomendable es consultar con tu médico o con un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico.

Una alimentación cuidada será entonces un pilar más dentro de tu plan de tratamiento.