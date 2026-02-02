¿Heteroflexible o curioso? Cómo entender los grises de la orientación sexual sin presiones

Durante décadas, la conversación pública sobre orientación sexual se ordenó en casilleros rígidos: heterosexual, homosexual, bisexual. Sin embargo, la experiencia cotidiana de muchas personas no encaja tan exacto.

Entre quienes se definen heterosexuales pero fantasean con alguien de su mismo sexo, quienes se nombran “heteroflex” y quienes prefieren no ponerle etiqueta a nada, los bordes del deseo se volvieron más visibles.

Del binario al espectro: un mapa más realista del deseo

La sexología contemporánea y buena parte de la psicología han abandonado la idea de la orientación sexual como un interruptor de “on/off”. Modelos como la escala Kinsey o el “cuadrante” de Klein propusieron hace décadas pensar el deseo como un continuo, donde la mayoría de las personas no se ubica en los extremos.

Hoy se subraya además que la orientación puede ser:

Fluida : cambiar en el tiempo, incluso en la adultez.

Contextual : variar según el momento vital, el entorno o la relación específica.

Multidimensional: incluir atracción erótica, romántica, estética, fantasías e incluso preferencias de vínculo.

El paso de la lógica de casillero a la de espectro no pretende complicar las cosas, sino describir mejor lo que ya pasa: que el deseo humano raramente es perfectamente lineal.

¿Qué es la heteroflexibilidad y de dónde sale?

En ese paisaje aparece la palabra heteroflexible: personas que se consideran básicamente heterosexuales, pero admiten una apertura ocasional a experiencias o atracciones con su mismo sexo.

El término se popularizó en ámbitos juveniles y en espacios LGBTIQ+ como una forma de nombrar esos matices.

Para algunas personas, “heteroflexible” funciona como una identidad estable: describe de manera fiel cómo se sienten y cómo se relacionan. Para otras es más bien una etiqueta de transición o de resguardo: una forma de abrir la puerta a explorar sin enfrentarse de golpe a definiciones como “bisexual” o “gay”.

La utilidad del término depende, en buena medida, de cómo se use:

Puede ser liberador para quienes crecieron con mandatos heterosexuales muy rígidos y necesitan un puente simbólico para explorar.

Puede resultar confuso si se convierte en una nueva vara de pureza: “soy hetero, pero con un margen negociable”.

Especialistas en sexualidad insisten en que ninguna etiqueta es obligatoria. Lo importante es que, si se elige una, ayude a cuidarse, a comunicarse mejor y a vivir con menos culpa, no al revés.

Curiosidad no es confusión

Un relato frecuente en consulta psicológica es el de personas que se inquietan por una atracción puntual hacia alguien de su mismo sexo: una compañera de trabajo, un amigo cercano, una celebridad. El malestar suele expresarse como “entonces, ¿no sé quién soy?”.

La idea de que toda atracción no normativa implica “estar confundido” está muy arraigada, pero no se sostiene a la luz de lo que sabemos sobre deseo humano. La curiosidad erótica y las fantasías forman parte de la vida psíquica sin necesidad de redefinir de inmediato la orientación.

Distinguir tres niveles ayuda:

Curiosidad erótica : interés, morbo, deseo de imaginar “cómo sería”. Puede quedarse en la fantasía.

Fantasía : escenarios que excitan, pero que quizá nunca se quieran llevar a la práctica.

Orientación sexual relativamente estable: un patrón sostenido de atracción a lo largo del tiempo y en distintos contextos.

Tener una fantasía con alguien del mismo sexo no convierte automáticamente a una persona en bisexual, como tampoco una experiencia aislada con alguien del otro sexo “corrige” una orientación homosexual.

A veces, simplemente, la imaginación explora territorios que la biografía no recorre.

Deseo, conducta e identidad: un triángulo que no siempre coincide

Otra fuente de angustia es la sensación de “incoherencia”: desear una cosa, hacer otra y llamarse de una tercera manera. La investigación en sexualidad diferencia tres planos:

Deseo: qué y quiénes atraen, en la fantasía o en la intimidad. Conducta: con quiénes se tienen relaciones efectivas. Identidad: cómo se nombra la propia orientación hacia los demás.

Estos niveles pueden no alinearse por múltiples razones:

Una mujer puede sentirse atraída por otras mujeres, tener pareja con un hombre y seguir nombrándose heterosexual por comodidad social.

Un hombre puede tener encuentros sexuales con otros hombres en secreto y seguir identificándose como hetero, por miedo al estigma .

Una persona puede experimentar sobre todo deseo hacia su mismo género, pero usar “bisexual” para sentirse más segura en ciertos contextos.

Desde la perspectiva clínica actual, esa disonancia no es en sí misma patológica. Se vuelve problemática cuando genera sufrimiento intenso, obliga a vivir en mentira permanente o impide establecer vínculos seguros. No por la incongruencia interna, sino por el peso del miedo y la vergüenza.

No toda experiencia tiene que convertirse en identidad

En un mundo que tiende a etiquetar y a hacerlo todo público, puede aparecer otra presión: que cada atracción, aventura o fantasía tenga que “significar algo profundo” sobre quién se es.

Sin minimizar el valor de las experiencias que efectivamente llevan a repensar la propia orientación, los enfoques actuales en sexualidad invitan a sumar matices: a veces una atracción es solo eso; una experiencia, solo una experiencia. Puede ser placentera, confusa, importante o irrelevante, pero no está obligada a cristalizarse en una identidad definitiva.

Entre el blanqueo total y el silencio absoluto existe un espacio intermedio: el de poder sentir, explorar y pensar sin apuro por bautizarlo todo. En ese terreno, términos como “heteroflexible” pueden ser herramientas útiles, siempre que se recuerde que son eso: palabras que intentan acompañar la complejidad del deseo, no moldes nuevos a los que haya que ajustarse.