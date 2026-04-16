¿Es normal que ya no me excite? Así es la curva del deseo en relaciones largas.

“Antes me prendía con mirarlo. Ahora lo quiero, pero no me pasa nada”. En consulta, en charlas entre amigas o en búsquedas nocturnas en Google, una inquietud se repite: si el deseo bajó, ¿es señal de desamor, de problema hormonal o de que la pareja se apagó? La respuesta más honesta y más útil suele ser menos dramática: en relaciones largas, el deseo raramente se mantiene lineal. Tiene curvas.

La curva del deseo: por qué no se siente igual a los seis meses que a los seis años

En el inicio, la novedad activa con fuerza circuitos de recompensa del cerebro (dopamina): curiosidad, anticipación, “mariposas”. Con el tiempo, el cuerpo aprende lo conocido. No es que la otra persona deje de ser valiosa; es que el sistema se vuelve eficiente.

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En paralelo, crece otro componente: el apego (oxitocina, sensación de hogar, seguridad). Esa estabilidad sostiene la intimidad, pero no siempre enciende la chispa automáticamente.

En términos sexológicos, ayuda distinguir dos formas de deseo. El deseo espontáneo aparece “de la nada”; el deseo responsivo se enciende después de empezar: un beso largo, un clima cuidado, menos apuro, más presencia. Muchas parejas interpretan el paso del primero al segundo como pérdida, cuando a veces es solo una transición frecuente en vínculos estables.

Lo que baja el deseo (sin que sea un “problema de pareja”)

La libido no vive aislada: vive en un cuerpo, una agenda y un contexto. Estrés crónico, falta de sueño, crianza, duelo, ansiedad, depresión, dolor, anticonceptivos u otros fármacos (por ejemplo, algunos antidepresivos), cambios hormonales, alcohol y pantallas pueden erosionar el deseo.

También la dinámica relacional: resentimientos sin hablar, distribución desigual de tareas, sensación de ser más “equipo doméstico” que amantes.

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A veces, lo que cae no es el deseo sexual en sí, sino la energía disponible. Y otras, lo que se apaga es la excitación con ese guion de siempre: la misma hora, la misma secuencia, el mismo “¿vamos?” cuando ya estamos exhaustos.

Cuando “no me excita” no significa “no me gusta”

Hay vínculos con amor, respeto y proyecto, en los que el sexo entra en modo automático o se vuelve esporádico.

También hay personas con deseo más bajo por temperamento o etapa vital, y eso entra dentro de la diversidad humana. Lo importante es el significado que la pareja le atribuye: ¿hay sufrimiento, distancia, presión, miedo a perder al otro? ¿O hay acuerdo y bienestar?

Una señal útil: la preocupación aparece cuando el cambio se vive como pérdida de conexión, cuando hay evitación persistente o cuando el sexo se vuelve un terreno de negociación tensa (culpa, reproche, “hacelo por mí”).

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Qué suele ayudar

Más que “ponerle ganas”, muchas veces funciona cambiar las condiciones. Recuperar espacios no productivos (tiempo sin tareas), conversar sin acusaciones (“me pasa esto” en lugar de “vos nunca”), revisar la equidad cotidiana, explorar estímulos nuevos con consentimiento y curiosidad, y permitir que el deseo sea responsivo: empezar suave, sin exigir resultado.

Si hay dolor, sequedad, falta de orgasmo, anorgasmia, disfunción eréctil, cambios bruscos o tristeza sostenida, conviene sumar mirada profesional (sexología clínica, terapia de pareja, ginecología/urología, salud mental). No para “arreglar” a alguien, sino para entender qué está interfiriendo.

La idea central: el deseo es un indicador, no un veredicto

En relaciones de larga duración, el deseo suele contar una historia: de cansancio, de rutina, de apego, de cambios del cuerpo, de acuerdos no dichos.

Escucharlo con menos juicio y más precisión, sin romantizar ni patologizar, suele ser el primer paso para que la intimidad deje de ser una prueba… y vuelva a ser un espacio posible.