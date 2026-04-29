Sexualidad
29 de abril de 2026 a la - 14:10

Apagar la luz no es la solución: pasos para ganar confianza corporal frente a tu pareja

Falta de confianza corporal frente a la pareja, imagen ilustrativa.Shutterstock

A muchas personas les excita el encuentro pero les incomoda “ser vistas”. Apagar la luz puede dar alivio momentáneo, pero no construye seguridad. Qué dice la ciencia sobre la vergüenza corporal y cómo fortalecer la confianza en pareja.

Por ABC Color

Apagar la luz es un recurso común: baja la autoexigencia y reduce la sensación de exposición. El problema aparece cuando se vuelve la única forma posible de intimidad. En terapia sexual se ve a menudo: el deseo está, el vínculo también, pero el cuerpo se vive como “un obstáculo” y no como un lugar habitable.

Desde la psicología y la sexología se conoce un mecanismo clave: la autoobservación durante el sexo (pensar “cómo me veo”, “qué estará notando”) compite con la excitación. La atención se va del placer a la evaluación.

Lea más: La relación entre trauma y sexualidad: cómo influye en el disfrute y la intimidad

En neurociencia esto se entiende como un aumento de carga cognitiva y de alerta, poco compatible con la respuesta sexual, que necesita seguridad y presencia.

Vergüenza corporal: no es vanidad, es amenaza social

La vergüenza es una emoción social: aparece cuando sentimos que podríamos ser rechazados, juzgados o comparados.

En pareja, incluso con amor real, puede activarse por experiencias previas (críticas, bullying, comentarios familiares, relaciones donde el cuerpo fue moneda de cambio) o por el clima cultural de perfección constante.

No es raro que una persona se sienta deseada y, a la vez, no se crea deseable.

Pasos realistas para construir confianza

El cambio suele ser más sólido cuando se trabaja por capas, no con un salto al “me muestro y listo”.

Lea más: Erotismo auditivo para parejas que ya lo han visto (y hecho) todo

Primero, negociar el contexto en vez de ocultarse: luz tenue, una lámpara lateral, una vela, ropa interior o una remera que se pueda quedar. No es trampa: es un puente. La confianza también se entrena con condiciones amables.

Segundo, poner en palabras lo que pasa sin pedir rescate: “Me cuesta que me miren; si me decís qué te gusta de mí, me ayuda” o “si noto que me tenso, voy a respirar y seguir”. La comunicación reduce interpretaciones (“no me desea”) y mejora la coordinación sexual.

Tercero, cambiar el foco del rendimiento al registro corporal. En terapia de pareja se usan ejercicios tipo “foco sensorial”: tocar y ser tocada/o para notar temperatura, presión, respiración, sin objetivo de orgasmo. Eso desplaza la mente del espejo imaginario al cuerpo real.

Cuarto, distinguir elogio de evidencia: a veces tu pareja dice “me encantás” y tu mente responde “miente”. En vez de discutirlo, buscá datos concretos: cuándo te busca, qué partes mira, qué repite. La seguridad se construye con repetición y coherencia, no con una frase perfecta.

Lea más: Responsabilidad afectiva: cómo decirle que “estás aburrido” sin romperle el corazón

Quinto, acordar límites y señales. Un “pausa” sin drama, un cambio de posición, o volver a besos si aparece incomodidad. La confianza crece cuando el cuerpo comprueba que puede decir “hasta acá” y seguir siendo querido.

Si la angustia lleva a evitar el sexo, a disociarse, a soportar por obligación o a reactivar trauma, una consulta con sexología clínica o terapia de pareja puede ser decisiva. No para “corregir el cuerpo”, sino para recuperar libertad. La luz, al final, no es el problema: lo importante es que la intimidad deje de sentirse como examen y vuelva a ser encuentro.