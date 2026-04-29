Apagar la luz no es la solución: pasos para ganar confianza corporal frente a tu pareja

Apagar la luz es un recurso común: baja la autoexigencia y reduce la sensación de exposición. El problema aparece cuando se vuelve la única forma posible de intimidad. En terapia sexual se ve a menudo: el deseo está, el vínculo también, pero el cuerpo se vive como “un obstáculo” y no como un lugar habitable.
Desde la psicología y la sexología se conoce un mecanismo clave: la autoobservación durante el sexo (pensar “cómo me veo”, “qué estará notando”) compite con la excitación. La atención se va del placer a la evaluación.
Lea más: La relación entre trauma y sexualidad: cómo influye en el disfrute y la intimidad
En neurociencia esto se entiende como un aumento de carga cognitiva y de alerta, poco compatible con la respuesta sexual, que necesita seguridad y presencia.
Vergüenza corporal: no es vanidad, es amenaza social
La vergüenza es una emoción social: aparece cuando sentimos que podríamos ser rechazados, juzgados o comparados.
En pareja, incluso con amor real, puede activarse por experiencias previas (críticas, bullying, comentarios familiares, relaciones donde el cuerpo fue moneda de cambio) o por el clima cultural de perfección constante.
No es raro que una persona se sienta deseada y, a la vez, no se crea deseable.
Pasos realistas para construir confianza
El cambio suele ser más sólido cuando se trabaja por capas, no con un salto al “me muestro y listo”.
Lea más: Erotismo auditivo para parejas que ya lo han visto (y hecho) todo
Primero, negociar el contexto en vez de ocultarse: luz tenue, una lámpara lateral, una vela, ropa interior o una remera que se pueda quedar. No es trampa: es un puente. La confianza también se entrena con condiciones amables.
Segundo, poner en palabras lo que pasa sin pedir rescate: “Me cuesta que me miren; si me decís qué te gusta de mí, me ayuda” o “si noto que me tenso, voy a respirar y seguir”. La comunicación reduce interpretaciones (“no me desea”) y mejora la coordinación sexual.
Tercero, cambiar el foco del rendimiento al registro corporal. En terapia de pareja se usan ejercicios tipo “foco sensorial”: tocar y ser tocada/o para notar temperatura, presión, respiración, sin objetivo de orgasmo. Eso desplaza la mente del espejo imaginario al cuerpo real.
Cuarto, distinguir elogio de evidencia: a veces tu pareja dice “me encantás” y tu mente responde “miente”. En vez de discutirlo, buscá datos concretos: cuándo te busca, qué partes mira, qué repite. La seguridad se construye con repetición y coherencia, no con una frase perfecta.
Lea más: Responsabilidad afectiva: cómo decirle que “estás aburrido” sin romperle el corazón
Quinto, acordar límites y señales. Un “pausa” sin drama, un cambio de posición, o volver a besos si aparece incomodidad. La confianza crece cuando el cuerpo comprueba que puede decir “hasta acá” y seguir siendo querido.
Si la angustia lleva a evitar el sexo, a disociarse, a soportar por obligación o a reactivar trauma, una consulta con sexología clínica o terapia de pareja puede ser decisiva. No para “corregir el cuerpo”, sino para recuperar libertad. La luz, al final, no es el problema: lo importante es que la intimidad deje de sentirse como examen y vuelva a ser encuentro.