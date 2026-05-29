¿Tu pareja es adicta al sexo? Señales de alerta y cuándo buscar ayuda

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) incluye el trastorno de conducta sexual compulsiva, mientras que otros enfoques advierten que “adicción” puede simplificar demasiado experiencias diversas (alto deseo, curiosidad, acuerdos no monógamos) que no son un problema en sí.

No se trata tanto de cuánta sexualidad hay, sino qué lugar ocupa: ¿se vive como disfrute compartido o como algo que “pasa por encima” de la voluntad, del tiempo y del vínculo?

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Señales de alerta para distinguir una compulsión

Muchas parejas consultan por una sensación difícil de describir: “no es que tengamos mucho sexo; es que no puede parar”. Las señales más consistentes aparecen cuando se combinan compulsión + consecuencias + malestar.

Puede ser una alerta si tu pareja (o ambos) se encuentra intentando reducir conductas y no logrando, usando sexo o pornografía como anestesia emocional ante estrés, tristeza o ansiedad, necesitando cada vez más estímulo para excitarse, sosteniendo doble vida (mentiras, cuentas ocultas, chats, gastos), o priorizando la búsqueda sexual por encima del trabajo, el descanso, la salud o los acuerdos de la relación.

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También cuenta el costo subjetivo: culpa intensa, vergüenza, irritabilidad, “resaca emocional” o desconexión después.

Un ejemplo frecuente: discutir por la pornografía no por moral, sino porque hay ocultamiento, noches sin dormir, baja de rendimiento o intimidad en piloto automático.

Otro: promesas de “no lo hago más” seguidas de recaídas y escalada, con la pareja oscilando entre controlar y resignarse.

Qué lo diferencia de un deseo alto y de una crisis de pareja

Tener mucho deseo, fantasear o explorar no equivale a un trastorno. La diferencia suele estar en si hay elección, consentimiento, cuidado y coherencia con valores personales.

A veces, lo que parece “adicción” es otra cosa: una depresión, un trastorno de ansiedad, TDAH, consumo de sustancias, trauma, problemas de apego o una crisis vincular donde el sexo funciona como termómetro o refugio.

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Por eso el diagnóstico rápido suele fallar, y hace falta evaluación.

Cómo pedir ayuda profesional

En lugar de “sos adicto”, suele ser más eficaz decir “me preocupa cómo esto te está afectando y cómo nos está afectando; quiero que lo veamos con alguien”.

El abordaje con mejor evidencia suele combinar psicoterapia (individual y/o de pareja), sexología clínica y, si corresponde, psiquiatría para comorbilidades.

La terapia de pareja no es para “vigilar”, sino para reconstruir acuerdos, reparar confianza, trabajar comunicación y deseo, y diseñar estrategias realistas (manejo de impulsos, límites digitales, prevención de recaídas, intimidad no centrada en rendimiento).

Si hay coerción, riesgo, o se rompe el consentimiento, la prioridad es la seguridad y el acompañamiento especializado. Pedir ayuda no es exagerar sino cuidar el vínculo y, sobre todo, a las personas que lo habitan.