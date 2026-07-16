¿Se puede tener un orgasmo después de extirpar la próstata? Esto explica la medicina

¿Se puede tener un orgasmo después de una prostatectomía?

Sí. En la mayoría de los casos, el orgasmo puede seguir ocurriendo porque depende sobre todo del sistema nervioso (cerebro, médula y nervios periféricos) y de la estimulación sexual, no exclusivamente de la próstata. Lo que suele modificarse es la parte “expulsiva” del final: la eyaculación.

¿Por qué ya no hay eyaculación?

Tras una prostatectomía radical, normalmente se extirpan la próstata y las vesículas seminales, que aportan gran parte del líquido del semen.

Además, se interrumpe el trayecto por el que ese líquido sale al exterior. Por eso muchas personas tienen orgasmo “seco”: sensación de clímax sin salida de semen.

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Esto también implica un cambio reproductivo: los testículos pueden seguir produciendo espermatozoides, pero ya no viajan en el semen; la fertilidad suele requerir alternativas planificadas con el equipo médico.

¿El orgasmo se siente igual?

No siempre. Algunas personas describen un orgasmo muy parecido al previo; otras notan menos intensidad, una sensación “más corta” o diferente por la ausencia de contracciones asociadas a la eyaculación.

También puede influir el contexto psicológico: expectativa, temor a “no responder”, cambios en la imagen corporal o estrés por el cáncer y el tratamiento.

En una minoría aparecen fenómenos clínicamente reconocidos, como dolor al orgasmo o pérdida de orina durante el clímax (climacturia), que tienen abordaje médico.

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¿Qué cambia en la vida sexual tras extirpar la próstata?

El cambio más frecuente es la función eréctil, porque los nervios erectores están muy cerca de la próstata. Según el tipo de cirugía (con preservación nerviosa o no), la edad y la salud vascular, puede haber dificultad para lograr o mantener erecciones al principio.

Eso no impide necesariamente el orgasmo, pero sí modifica la forma de llegar a él y puede afectar la confianza sexual en pareja.

¿Cuánto tarda en recuperarse la función sexual?

La recuperación es variable. La cicatrización inicial suele llevar semanas, pero la recuperación de erecciones puede tardar meses y, en algunos casos, hasta 1–2 años, según describen estudios clínicos y guías de práctica: los nervios pueden quedar “aturdidos” y recuperarse lentamente.

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El orgasmo, en cambio, puede reaparecer antes, aunque con cambios.

Qué recursos se usan en medicina sexual para acompañar la recuperación

En consulta, urología y sexología suelen trabajar con estrategias combinadas: rehabilitación sexual (por ejemplo, fármacos indicados por el especialista, dispositivos o terapias de apoyo), ejercicios de piso pélvico para el control urinario y la sensibilidad, y acompañamiento psicológico/terapia sexual para el deseo, la comunicación y la ansiedad de desempeño.

El objetivo no es “volver a lo de antes” a cualquier costo, sino recuperar placer y vínculo con realismo.

Cuándo conviene consultar sin esperar

Si hay dolor persistente, pérdidas de orina que generan malestar, sangrado, tristeza o ansiedad sostenida, caída marcada del deseo (especialmente si hubo hormonoterapia) o dificultad eréctil que preocupa, vale pedir una evaluación: son situaciones frecuentes y tratables, y no deberían vivirse en silencio.