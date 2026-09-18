Balanitis: síntomas, causas y cómo cuidar la salud del pene

La duda más frecuente ante molestias en el pene es si se trata de una infección de transmisión sexual (ITS). La respuesta es que puede serlo, pero la balanitis también aparece por irritación, humedad persistente, diabetes o afecciones de la piel. Reconocer las señales y evitar la automedicación ayuda a resolverla sin sumar malestar ni ansiedad.

Qué síntomas puede causar la balanitis

El aspecto cambia según la causa, pero las señales habituales incluyen enrojecimiento del glande, sensibilidad, ardor, picazón, hinchazón o pequeñas grietas en la piel. También puede haber secreción bajo el prepucio, olor inusual o dolor al orinar.

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En personas no circuncidadas, el prepucio puede sentirse tirante o difícil de retraer durante la inflamación. No conviene forzarlo: hacerlo puede producir heridas y empeorar la irritación.

Un episodio aislado no define los hábitos de higiene ni la vida sexual de una persona. Sin embargo, molestias recurrentes o lesiones que no cicatrizan sí requieren una evaluación clínica.

Las causas: desde un jabón irritante hasta una infección

La piel del glande es sensible. Jabones perfumados, geles de baño, desodorantes íntimos, lubricantes, preservativos o detergentes pueden alterar su barrera protectora y provocar dermatitis por contacto. El exceso de lavado puede ser tan irritante como una higiene insuficiente.

La humedad retenida bajo el prepucio favorece la inflamación y, en algunos casos, el crecimiento de hongos como Candida. También puede haber infecciones bacterianas. Algunas ITS —como herpes, sífilis, gonorrea o clamidia— pueden producir lesiones, secreción o inflamación, aunque no toda balanitis es una ITS.

La diabetes es un factor relevante, especialmente cuando los episodios se repiten: niveles altos de glucosa pueden favorecer infecciones por hongos y dificultar la recuperación. Enfermedades dermatológicas, como psoriasis, eczema o liquen escleroso, también pueden afectar esta zona.

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Cómo cuidar el pene sin empeorar la irritación

Mientras se busca la causa, la medida más segura es lavar el área una vez al día con agua tibia, sin frotar, y secarla con suavidad. Si el prepucio se retrae sin dolor, puede correrse para limpiar y secar debajo; luego debe volver a su posición habitual.

Conviene suspender temporalmente productos perfumados y evitar aplicar cremas con corticoides, antibióticos o antifúngicos por cuenta propia. Aunque algunos tratamientos son eficaces, el medicamento equivocado puede enmascarar síntomas, irritar más la piel o retrasar un diagnóstico de ITS o dermatitis.

Si hay dolor, secreción o lesiones, puede ser prudente pausar las relaciones sexuales hasta tener orientación profesional. Hablarlo con una pareja no implica atribuir culpas: es una decisión de cuidado compartido y permite valorar si hacen falta estudios o tratamiento.

Cuándo consultar por balanitis

Es recomendable consultar con medicina clínica, urología, dermatología o salud sexual si los síntomas duran más de unos días, reaparecen, aparecen tras una relación sin preservativo o se acompañan de secreción, ampollas, úlceras o dolor al orinar.

La atención debe ser más rápida si hay fiebre, dolor intenso, hinchazón marcada, incapacidad para orinar o si el prepucio queda retraído y no puede volver a cubrir el glande. En esos casos, el problema puede requerir tratamiento urgente.

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El diagnóstico suele partir de una revisión de la piel y de preguntas sobre productos usados, antecedentes médicos y prácticas sexuales. Según el caso, el profesional puede solicitar análisis para ITS, glucosa en sangre o estudios de secreciones.