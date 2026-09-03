Las preguntas incómodas que conviene hacerle al urólogo

Muchas preguntas que parecen “demasiado personales” son parte habitual de la consulta urológica. El urólogo no solo trata la próstata: evalúa el aparato urinario y reproductor masculino, la función eréctil, el dolor genital, la fertilidad y los cambios que afectan la vida sexual. La regla es simple: si un síntoma persiste, preocupa o modifica la calidad de vida, merece ser nombrado.

Lea más: Tengo micropene: qué tratamientos existen y cuándo puede indicarse una cirugía

“¿Por qué tengo menos deseo sexual si mis análisis están bien?”

El deseo sexual no depende exclusivamente de la testosterona. El cansancio, el estrés sostenido, la ansiedad, los conflictos de pareja, la depresión, el consumo de alcohol y algunos fármacos —como ciertos antidepresivos o medicamentos para la presión arterial— pueden reducirlo.

Una testosterona dentro de valores de referencia no invalida la experiencia de una persona, pero orienta la investigación hacia otros factores. El urólogo puede revisar antecedentes médicos, sueño, medicación y síntomas asociados; en algunos casos trabaja junto con endocrinología, salud mental o sexología clínica.

“¿La dificultad de erección puede avisar de un problema cardíaco?”

Sí, puede ser una señal temprana de riesgo vascular, especialmente si aparece de forma persistente. La erección requiere un buen flujo sanguíneo, una adecuada respuesta nerviosa y un contexto psicológico favorable. Como las arterias del pene son pequeñas, una alteración vascular puede manifestarse allí antes que en otros territorios del cuerpo.

Esto no significa que toda dificultad eréctil implique enfermedad cardiovascular. Puede estar vinculada al estrés, al consumo de tabaco, a la diabetes, a una cirugía, a medicamentos o a ansiedad de desempeño. Pero una evaluación médica permite evitar la automedicación y, si corresponde, controlar presión arterial, glucosa, colesterol y salud cardiovascular.

Lea más: Eyaculación dolorosa: por qué puede ocurrir y cuándo consultar al urólogo

“¿Es normal que la erección cambie según el día o la situación?”

Sí. La respuesta eréctil no funciona como un interruptor y puede variar con el descanso, el alcohol, el estado de ánimo, la confianza, el tipo de estímulo y la preocupación por “rendir”. Un episodio aislado suele ser una variación normal.

La consulta es recomendable cuando la dificultad se repite durante varios meses, genera malestar o aparece junto con dolor, curvatura nueva, pérdida marcada de rigidez o cambios en el deseo. El miedo anticipatorio puede crear un círculo: una experiencia fallida aumenta la vigilancia y esa tensión interfiere con la respuesta sexual.

“¿La masturbación, la frecuencia sexual o la pornografía dañan la próstata?”

No hay evidencia de que la masturbación o una frecuencia sexual determinada dañen la próstata en personas sanas. Tampoco existe una cifra universal de relaciones sexuales “normal”: importa que la práctica sea voluntaria, no cause dolor ni interfiera con el bienestar, el trabajo, el descanso o los vínculos.

La pornografía tampoco provoca por sí sola disfunción eréctil. Sin embargo, en algunas personas el consumo compulsivo, las expectativas poco realistas o la dificultad para excitarse sin un estímulo muy específico pueden afectar la intimidad. Es un tema válido para conversar sin culpa y con una mirada clínica, no moralizante.

“¿Eyacular menos, más rápido o con menos fuerza es preocupante?”

La cantidad y la sensación de la eyaculación pueden cambiar con la edad, la hidratación, el intervalo desde la última eyaculación, medicamentos y cirugías. Algunos tratamientos para síntomas urinarios o próstata pueden producir eyaculación retrógrada: el semen va hacia la vejiga en lugar de salir al exterior. No suele ser peligrosa, pero puede afectar la fertilidad.

La eyaculación precoz es frecuente y solo se considera un problema clínico cuando es persistente, difícil de controlar y causa malestar individual o en la relación. Hay alternativas terapéuticas que combinan educación sexual, abordajes psicológicos y, según el caso, medicación indicada por profesionales.

Lea más: ¿Dolor o bultos? Conocé qué pueden indicar las lesiones genitales y cuándo actuar

“¿Orinar más de noche es solo cosa de la edad?”

No necesariamente. Levantarse una vez puede ser habitual, sobre todo si se toman líquidos tarde. Pero la nocturia frecuente puede relacionarse con crecimiento prostático benigno, vejiga hiperactiva, diabetes, apnea del sueño, uso de diuréticos o trastornos del descanso.

También conviene consultar ante ardor al orinar, sangre en la orina, dolor pélvico, urgencia intensa, fiebre o una reducción progresiva del chorro urinario. Atribuir todo a la próstata puede retrasar el diagnóstico de otras causas.

“¿Un bulto, dolor testicular o cambio de tamaño puede esperar?”

No siempre. El dolor testicular súbito e intenso requiere atención urgente porque, entre otras causas, puede deberse a una torsión testicular, que necesita tratamiento rápido. Un bulto indoloro, pesadez persistente, aumento de volumen o cambios en la consistencia también justifican una consulta.

No todos los hallazgos son graves: pueden ser quistes, varicocele o inflamaciones tratables. La diferencia no puede establecerse con seguridad mediante la autoobservación ni por búsquedas en internet; el examen físico y, cuando hace falta, una ecografía orientan el diagnóstico.

“¿Debo preguntar por fertilidad aunque no quiera tener hijos ahora?”

Puede ser útil si hubo cirugías testiculares, tratamientos oncológicos, infecciones de transmisión sexual, antecedentes de testículo no descendido, varicocele o uso de testosterona externa y anabólicos. Estos últimos pueden suprimir la producción de espermatozoides, incluso cuando aumentan la masa muscular o mejoran transitoriamente la percepción de energía.

La fertilidad no se deduce por el deseo sexual ni por la capacidad de tener una erección. Un espermograma evalúa características del semen, pero debe interpretarse en el contexto clínico y, si hay un proyecto reproductivo, junto con la evaluación de la pareja.