¿El orgasmo puede aliviar los cólicos menstruales? Qué dice la evidencia

Sí, el orgasmo puede aliviar los cólicos menstruales en algunas personas, sobre todo de forma breve. Sin embargo, no es un tratamiento comprobado para la dismenorrea —el término médico para el dolor menstrual— ni funciona igual para todas.

Por qué podría disminuir el dolor menstrual

Los cólicos aparecen, en gran medida, porque el útero se contrae para expulsar el endometrio. En ese proceso intervienen las prostaglandinas, sustancias que pueden intensificar las contracciones y provocar dolor, náuseas o malestar intestinal.

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Durante la excitación y el orgasmo se activan circuitos cerebrales vinculados con el placer, la relajación y la modulación del dolor. El organismo libera, entre otras sustancias, endorfinas —analgésicos naturales— y oxitocina. También puede cambiar transitoriamente la tensión muscular y la percepción corporal.

Ese conjunto de respuestas ayuda a explicar por qué algunas personas describen un alivio posterior, parecido al que puede sentirse tras actividad física suave, descanso o una fuente de bienestar emocional. No significa, sin embargo, que el orgasmo elimine la causa de los cólicos.

Qué dice la evidencia científica

La investigación específica sobre orgasmo y dolor menstrual es todavía escasa. Los estudios disponibles incluyen sobre todo encuestas y relatos de experiencias: una parte de las participantes refiere menos dolor tras masturbarse o tener actividad sexual, mientras que otras no notan cambios o incluso sienten mayor sensibilidad pélvica.

Faltan ensayos clínicos amplios que permitan determinar cuánto dura el efecto, qué personas pueden beneficiarse más o si el tipo de estimulación modifica el resultado. Por eso, la medicina no lo considera una terapia de primera línea, aunque tampoco hay motivo para presentar el alivio subjetivo como algo extraño o inválido.

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No todas las personas sienten lo mismo durante la menstruación

Para algunas personas, el deseo sexual aumenta durante el período; para otras, disminuye por el dolor, el cansancio, el sangrado, la inflamación o el estado de ánimo. Ambas experiencias son normales.

El estrés también importa. Cuando una persona anticipa que el dolor será intenso, el sistema nervioso puede mantenerse en alerta y amplificar la molestia. En cambio, una experiencia elegida, cómoda y sin presión puede favorecer la relajación. Esto no implica que el dolor sea “psicológico”: significa que el cerebro participa en cómo se procesa toda señal dolorosa.

No hace falta tener relaciones con otra persona para experimentar un orgasmo, y tampoco es necesario buscarlo si resulta incómodo.

Cuándo los cólicos requieren una consulta médica

El dolor menstrual intenso no debería normalizarse si obliga a faltar al trabajo, estudiar o suspender actividades habituales. También conviene consultar si los cólicos empeoran con el tiempo, no mejoran con analgésicos indicados, aparecen fuera de la menstruación o se acompañan de dolor durante las relaciones, sangrado muy abundante, fiebre o problemas digestivos persistentes.

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Esos síntomas pueden estar asociados con endometriosis, adenomiosis, miomas u otras condiciones que requieren evaluación profesional. Para la dismenorrea, los tratamientos con mejor respaldo incluyen antiinflamatorios, métodos hormonales en casos indicados y un abordaje médico adaptado a cada historia clínica.