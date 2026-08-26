¿Por qué baja el deseo sexual en las mujeres? Las causas van mucho más allá de las hormonas

La libido femenina es el resultado de un sistema mixto: biología (hormonas y neurotransmisores) + cerebro (atención, recompensa, memoria) + contexto (carga mental, vínculo, seguridad, expectativas). Por eso, una caída del deseo puede ocurrir con análisis “normales” y, al revés, un buen momento emocional puede sostener el interés sexual incluso con cambios hormonales.

En sexología clínica se acepta que, para muchas mujeres, el deseo es con frecuencia “responsivo”: aparece después de señales de intimidad, estimulación afectiva o un contexto favorable, más que como impulso espontáneo permanente.

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Mito 1: “La libido depende solo de la testosterona”

La testosterona participa en la motivación sexual, pero no actúa sola. También influyen estrógenos (bienestar genital y confort), dopamina (recompensa), serotonina (puede inhibir el deseo), y el equilibrio de ejes hormonales como tiroides y prolactina.

En clínica, no existe un “valor universal” de testosterona que prediga deseo en todas las mujeres: importan la sensibilidad individual, el momento vital y los factores psicológicos.

Mito 2: “Si hay amor, el deseo debería ser automático”

El deseo no es una prueba de afecto. La psicología del vínculo muestra que pesan variables concretas: conflicto no resuelto, resentimiento, falta de tiempo de calidad, desigualdad en tareas, o sensación de “estar para todo”.

Un ejemplo frecuente: parejas que se quieren, pero viven semanas de logística, cansancio y pocas instancias de cercanía no sexual; el cuerpo responde al contexto.

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Estrés, sueño y carga mental: el triángulo que más se repite en consultorio

El estrés crónico eleva el cortisol y activa circuitos de alerta que compiten con los de placer.

Si además hay poco sueño, baja la energía, empeora el humor y se achica la capacidad de registrar señales de deseo.

Anticonceptivos, antidepresivos y otros fármacos: efectos posibles, no inevitables

Algunas personas reportan cambios del deseo con anticonceptivos hormonales; la evidencia es variable y depende del tipo de formulación y de la respuesta individual.

En salud mental, los ISRS (antidepresivos) son conocidos por afectar deseo, excitación u orgasmo en una parte de pacientes.

También pueden influir antihipertensivos, antipsicóticos o tratamientos que alteran prolactina o tiroides. La clave es no suspender por cuenta propia; existen ajustes de dosis, cambios de molécula o estrategias terapéuticas.

Ciclos vitales: posparto, perimenopausia y menopausia, sin determinismo

En el posparto, entre lactancia, cambios de sueño, dolor, y reorganización de identidad y pareja, la baja del deseo suele ser comprensible.

En perimenopausia/menopausia, pueden aparecer sequedad o dolor por caída estrogénica, que condicionan el deseo por anticipación de molestia.

Aquí la endocrinología se cruza con lo emocional: si la experiencia se vuelve incómoda, el cerebro aprende a evitar.

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¿Qué es normal y cuándo conviene consultar?

Es habitual que el deseo fluctúe por semanas o meses según estrés, salud, etapa vital o dinámica de pareja.

Suele ser buena idea consultar si hay malestar personal, si el cambio es persistente y afecta la calidad de vida, si aparece dolor, o si hay síntomas asociados como depresión, ansiedad, fatiga marcada, sangrados anormales o cambios abruptos tras iniciar un medicamento.

Qué suele evaluar un equipo de salud sexual

Una evaluación seria integra historia clínica, salud mental y contexto relacional.

Puede incluir revisar fármacos, tamizar depresión/ansiedad, valorar sueño y estrés, y, cuando corresponde, estudiar tiroides, prolactina, hierro, o transición menopáusica.

En paralelo, la terapia sexual basada en evidencia trabaja atención, comunicación, expectativas, erotismo no guionado y reducción de presión por “rendir”, porque la presión también inhibe el deseo.