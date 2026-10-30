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Sexualidad
30 de octubre de 2026 - 13:54

Cansancio y dolor muscular después del sexo: cuándo es normal y cuándo consultar

Sentir sueño, cansancio o molestias musculares después del sexo puede ser una respuesta normal al esfuerzo y la relajación.
Sentir sueño, cansancio o molestias musculares después del sexo puede ser una respuesta normal al esfuerzo y la relajación.Shutterstock

Sentir sueño, cansancio o molestias musculares después del sexo puede ser una respuesta normal al esfuerzo y la relajación. Pero si la debilidad es intensa, dura días o se repite, conviene evaluar otras causas.

Por ABC Color
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La astenia —sensación de debilidad o falta de energía— y el dolor muscular tras el sexo suelen relacionarse con el esfuerzo físico, las posturas sostenidas, el descanso insuficiente o la tensión acumulada. No obstante, no deberían ser incapacitantes ni persistir durante varios días. La clave está en la intensidad, la frecuencia y los síntomas que los acompañan.

Sentir sueño, cansancio o molestias musculares después del sexo puede ser una respuesta normal al esfuerzo y la relajación.
La astenia —sensación de debilidad o falta de energía— y el dolor muscular tras el sexo suelen relacionarse con el esfuerzo físico, las posturas sostenidas, el descanso insuficiente o la tensión acumulada.

¿Por qué algunas personas quedan cansadas después del sexo?

La respuesta sexual activa distintos sistemas del cuerpo: aumenta de forma transitoria la frecuencia cardíaca, la respiración y el trabajo muscular. En muchas personas, después llega una fase de recuperación dominada por el sistema nervioso parasimpático, asociado con la relajación.

Lea más: Cáncer de mama y sexualidad: qué pasa con el deseo durante y después del tratamiento

Tras el orgasmo también intervienen sustancias como la oxitocina, las endorfinas y la prolactina, que pueden favorecer la sensación de calma, bienestar o somnolencia. No ocurre igual en todas las personas: algunas sienten energía y cercanía emocional; otras, ganas de dormir o una fatiga breve.

El cansancio puede ser más visible si el encuentro ocurre al final de un día exigente, tras dormir poco, consumir alcohol o atravesar una etapa de estrés. En esos casos, el sexo no necesariamente es la causa del agotamiento: puede hacer más evidente un cansancio que ya estaba presente.

El dolor muscular puede parecerse al de cualquier actividad física

Las molestias en piernas, espalda, cuello, abdomen o brazos pueden aparecer cuando hubo movimientos poco habituales, posturas mantenidas o una intensidad física mayor que la acostumbrada. A veces se trata de dolor muscular de aparición tardía, similar al que surge después de hacer ejercicio nuevo, y puede durar entre 24 y 48 horas.

Sentir sueño, cansancio o molestias musculares después del sexo puede ser una respuesta normal al esfuerzo y la relajación.
El cansancio puede ser más visible si el encuentro ocurre al final de un día exigente, tras dormir poco, consumir alcohol o atravesar una etapa de estrés.

La tensión emocional también influye. Quien llega al encuentro con ansiedad, apuro o miedo a “rendir” puede contraer de manera involuntaria músculos de la mandíbula, los hombros, la espalda o el suelo pélvico. El dolor posterior no siempre habla de un problema sexual: puede ser una señal de sobrecarga, incomodidad o falta de relajación corporal.

Lea más: Eyaculación dolorosa: por qué puede ocurrir y cuándo consultar al urólogo

La hidratación, una temperatura ambiental elevada y el consumo de alcohol pueden favorecer calambres, cefalea o una recuperación más lenta, especialmente si hubo sudoración y poca ingesta de líquidos.

¿Es normal sentirse débil durante horas o al día siguiente?

Una somnolencia o fatiga leve que mejora con descanso, hidratación y comida suele no ser preocupante. Pero la astenia marcada, la sensación de desmayo, palpitaciones persistentes o una debilidad que interfiere con la vida cotidiana merecen atención médica.

El sexo puede coincidir con problemas de salud que ya estaban presentes, como anemia, alteraciones de la tiroides, infecciones virales, diabetes mal controlada, trastornos del sueño, depresión o ansiedad.

Algunos medicamentos —entre ellos ciertos antidepresivos, antihistamínicos, fármacos para la presión arterial o tratamientos hormonales— también pueden afectar la energía, la respuesta sexual o la recuperación física.

En personas con enfermedades cardiovasculares, el síntoma relevante no es el cansancio habitual, sino la aparición de dolor u opresión en el pecho, falta de aire desproporcionada, mareo intenso o palpitaciones irregulares durante o después del encuentro.

Un cuadro poco frecuente: síntomas similares a una gripe tras el orgasmo

Existe una condición rara denominada síndrome de enfermedad posorgásmica o POIS, por sus siglas en inglés. Se ha descrito sobre todo en hombres, aunque la evidencia disponible es limitada y hay reportes en otras personas.

Puede incluir fatiga extrema, dolores musculares, malestar general, dificultad para concentrarse, irritabilidad o síntomas parecidos a una gripe durante horas o días después del orgasmo.

Lea más: ¿Es normal necesitar lubricante para tener relaciones sexuales?

No debe confundirse con el cansancio común posterior al sexo. Su rasgo distintivo es que los síntomas son intensos, repetitivos y afectan de manera considerable la calidad de vida. El diagnóstico requiere una evaluación médica, ya que todavía no existe una explicación única y definitiva sobre sus mecanismos.

Dolor, emociones y consentimiento: datos que también importan

Cuando el dolor aparece siempre en un mismo momento, con una postura específica o junto con molestias genitales o pélvicas, puede ser útil detenerse y revisar qué está ocurriendo.

La sequedad, la falta de excitación suficiente, la presión sobre una zona sensible o una condición como endometriosis, vaginismo, prostatitis o dolor pélvico crónico pueden requerir una consulta especializada.

También existe la disforia poscoital: tristeza, irritabilidad, ansiedad o llanto después del sexo, incluso cuando el encuentro fue deseado y placentero. No explica por sí sola la astenia muscular, pero muestra que la recuperación sexual también integra factores emocionales, relacionales y de salud mental.

En la mayoría de los casos, ajustar el ritmo, elegir posturas más cómodas, descansar, hidratarse y hablar con la pareja sobre límites y comodidad reduce las molestias. Si el cuerpo responde siempre con agotamiento intenso, no conviene normalizarlo: puede ser una señal útil para mirar la salud general más allá de la vida sexual.

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