Eyaculación dolorosa: por qué puede ocurrir y cuándo consultar al urólogo

La eyaculación dolorosa (también llamada disorgasmia) es el dolor que aparece durante o después del orgasmo/eyaculación, en el pene, periné, testículos, pelvis baja o uretra. Como el orgasmo implica contracciones musculares coordinadas y el paso de semen por conductos sensibles, cualquier inflamación, obstrucción o irritación nerviosa puede convertir una respuesta placentera en una experiencia dolorosa.

Por qué puede doler al eyacular: mecanismos comunes

En la mayoría de los casos, el dolor se explica por alguno de estos procesos: inflamación (tejidos “hinchados” y sensibles), infección (respuesta inmune y ardor), obstrucción parcial (aumenta la presión al contraerse), espasmo muscular (piso pélvico tenso) o sensibilización nerviosa (dolor desproporcionado tras episodios repetidos).

Lea más: Qué significa tener orgasmos durante el sueño y por qué ocurren

¿La prostatitis causa dolor al eyacular?

Sí. La próstata participa en el líquido seminal y se contrae durante el orgasmo. En la prostatitis bacteriana o en el síndrome de dolor pélvico crónico (un cuadro frecuente, no siempre infeccioso), la contracción puede disparar dolor.

Puede acompañarse de molestia perineal, urgencia urinaria, chorro débil o sensación de “peso” pélvico.

La evidencia clínica sugiere que, especialmente en cuadros crónicos, influyen inflamación, tensión muscular y nervios sensibilizados, más que una sola causa.

Lea más: ¿Dolor o bultos? Conocé qué pueden indicar las lesiones genitales y cuándo actuar

¿Una infección urinaria puede causar este síntoma?

Puede. La cistitis o la uretritis irritan la uretra: al pasar semen y al contraerse los músculos, aparece ardor o dolor.

Suele coexistir con escozor al orinar, aumento de la frecuencia urinaria u olor/cambio de aspecto en la orina.

¿Las ITS pueden provocar dolor al eyacular?

Sí. ITS como clamidia y gonorrea pueden inflamar la uretra y estructuras vecinas (epidídimo, próstata), generando dolor al eyacular, secreción uretral o molestias testiculares.

No siempre dan síntomas claros: por eso, ante riesgo de exposición, el testeo es clave y el tratamiento debe ser indicado por profesionales (y contemplar parejas).

Otras causas posibles (no siempre infecciosas)

También pueden influir la hiperplasia prostática benigna, cálculos en vías urinarias, secuelas de procedimientos urológicos, y medicamentos (algunos antidepresivos o fármacos que modifican el tono del cuello vesical).

Lea más: Eyaculación femenina y squirting: qué dice la ciencia y qué falta entender

En otros casos, el protagonista es el piso pélvico: estrés, ansiedad, dolor lumbar o hábitos posturales pueden aumentar la contracción muscular y volver dolorosas las sensaciones del orgasmo.

Cuándo hay que consultar a un urólogo (o antes)

Conviene pedir consulta si el dolor se repite, dura más de una a dos semanas o afecta la vida sexual.

La consulta es más urgente si aparece fiebre, sangre en semen u orina, dolor testicular intenso, dificultad marcada para orinar, secreción uretral, o si hubo riesgo de ITS.

Cómo se diagnostica la causa

El diagnóstico suele empezar con historia clínica (inicio, localización, síntomas urinarios, antecedentes, medicación, prácticas de riesgo) y examen físico.

Según el caso, se indican análisis de orina y urocultivo, pruebas para ITS, evaluación prostática, y a veces ecografía o estudios adicionales si se sospechan obstrucciones u otras patologías.

¿Tiene tratamiento?

Sí, y depende del origen. Si hay infección bacteriana, se usan antibióticos dirigidos; si predomina inflamación o dolor pélvico, pueden indicarse antiinflamatorios, moduladores del tono urinario y, con frecuencia, fisioterapia de piso pélvico.

Cuando intervienen fármacos o estrés, ajustar medicación y abordar la tensión corporal/psicológica suele mejorar el síntoma. El punto clave: no normalizar el dolor y buscar la causa concreta para tratarla con seguridad.