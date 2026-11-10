Párkinson y disfunción eréctil: causas y opciones de tratamiento

La enfermedad de párkinson se conoce sobre todo por sus síntomas motores, como el temblor en reposo y la rigidez muscular. Los síntomas no motores, sin embargo, también afectan la salud sexual. La erección empieza en el sistema nervioso central y depende de que nervios y vasos sanguíneos trabajen coordinados.

Para que haya erección, el cerebro envía señales por el sistema nervioso autónomo, sobre todo por la rama parasimpática, que relaja el músculo liso de los cuerpos cavernosos del pene y permite el ingreso de sangre.

En el párkinson, las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra degeneran de forma progresiva y esos circuitos se interrumpen. Las señales llegan a los genitales con menos precisión y la respuesta al estímulo sexual se dificulta.

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Dopamina: deseo, excitación y medicamentos

La dopamina participa en los circuitos de recompensa, motivación y deseo sexual. Cuando el cerebro produce menos, es común que baje la libido.

El tratamiento farmacológico complica el cuadro. Los agonistas dopaminérgicos y la levodopa buscan reponer la dopamina para mejorar el control motor, y en muchos casos el deseo sexual se recupera.

En una minoría de pacientes, en cambio, la estimulación dopaminérgica provoca hipersexualidad o impulsos sexuales desmedidos. Es un trastorno del control de impulsos y requiere consulta médica pronta para reajustar las dosis.

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Disautonomía y factores vasculares

El sistema nervioso autónomo regula funciones involuntarias como la presión arterial, la digestión y la erección. En el párkinson ese control suele deteriorarse, lo que se llama disautonomía. Un ejemplo claro es la hipotensión ortostática: la presión cae de golpe al ponerse de pie o cambiar de posición.

Con un flujo sanguíneo tan variable, a los vasos del pene les cuesta mantener la presión necesaria para una erección firme. Además influyen la edad, la fatiga crónica y los cambios en la circulación periférica, que dificultan la erección más allá del factor neurológico.

Emoción, autoestima y vida en pareja

Recibir el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa tiene un impacto psicológico considerable. El estrés, la ansiedad por el desempeño y los síntomas depresivos, frecuentes en el párkinson, activan el sistema simpático, que se opone a la erección.

El miedo a no responder durante la intimidad alimenta un círculo de ansiedad de ejecución: el cerebro da prioridad a la señal de alerta sobre la de excitación y se bloquea la vasodilatación necesaria.

La rigidez articular y la bradicinesia (lentitud de movimientos) pueden causar incomodidad física o pudor ante la pareja y alejar a la persona del contacto. Según la psicología de la salud, hablar abiertamente de estos cambios reduce la presión emocional y permite adaptar la actividad a lo que cada momento permite.

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Abordaje clínico

La disfunción eréctil asociada al párkinson tiene tratamiento y no hay que darla por inevitable. La urología y la neurología ofrecen varias opciones: