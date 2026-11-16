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Sexualidad
16 de noviembre de 2026 - 15:08

Tener VPH no es el fin de tu vida sexual: mitos, verdades y cómo gestionarlo en pareja sin culpa

El VPH es la infección de transmisión sexual más frecuente del mundo, y un resultado positivo no implica renunciar a la vida sexual ni a los vínculos.
El VPH es la infección de transmisión sexual más frecuente del mundo, y un resultado positivo no implica renunciar a la vida sexual ni a los vínculos.Shutterstock

El VPH es la infección de transmisión sexual más frecuente del mundo, y un resultado positivo no implica renunciar a la vida sexual ni a los vínculos. Casi todas las personas sexualmente activas se infectan con alguna cepa en algún momento, y en la gran mayoría de los casos el sistema inmunitario elimina el virus solo, sin síntomas.

Por ABC Color
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¿Qué es el VPH y qué hace en el cuerpo?

Hay más de 200 tipos de VPH. Unos 40 se transmiten por contacto directo de piel o mucosas durante el sexo vaginal, anal u oral. El virus entra por microlesiones que ni se notan.

El VPH es la infección de transmisión sexual más frecuente del mundo, y un resultado positivo no implica renunciar a la vida sexual ni a los vínculos.
Entre el 80% y el 90% de las infecciones por VPH son transitorias: el sistema inmunitario las elimina en uno o dos años.

Entre el 80% y el 90% de las infecciones son transitorias: el sistema inmunitario las elimina en uno o dos años.

En una minoría, las cepas de alto riesgo oncogénico persisten y, sin controles, pueden provocar cambios en las células a largo plazo. Ese proceso es lento: entre la infección y una lesión precursora pasan años, tiempo de sobra para detectarla con el test de VPH o la citología cervicovaginal.

Culpa y estigma

Un resultado positivo suele generar más angustia de la que justifica el cuadro médico: ansiedad, vergüenza, miedo al rechazo, culpa por la historia sexual propia o de la pareja.

Uno de los errores más comunes es leer el diagnóstico como prueba de infidelidad. El virus puede quedar latente durante años sin dar síntomas, así que no hay manera de saber cuándo ni con quién se contrajo. Alguien puede tenerlo desde hace mucho y que se manifieste después de años en una relación monógama.

Para dejar la culpa de lado sirve pensar en el cuidado: controles, vacunación, atención mutua. También ayuda entender el VPH como algo biológicamente común y no como un juicio sobre la conducta de nadie.

Cómo hablarlo en pareja

Conviene llegar a la conversación informado. Con los datos básicos sobre qué tan común es y cómo se transmite, la explicación sale con más calma.

Y conviene dejar afuera los reproches: como la infección no se puede fechar, buscar al responsable no tiene base médica y solo desgasta la relación. Lo útil es hablar de lo que se puede hacer ahora, es decir, protección, chequeos y vacuna.

Una charla franca suele acercar. Con el tiempo, el VPH deja de vivirse como una amenaza y pasa a ser un tema más de salud preventiva.

Qué ofrece la medicina

La vacuna es la intervención más eficaz. Protege contra las cepas de alto riesgo más frecuentes (16 y 18) y contra las que causan verrugas genitales (6 y 11).

El VPH es la infección de transmisión sexual más frecuente del mundo, y un resultado positivo no implica renunciar a la vida sexual ni a los vínculos.
La vacuna es la intervención más eficaz contra el VPH.

Rinde más si se aplica antes del inicio de la vida sexual, pero las guías actuales también la recomiendan después, porque puede proteger contra cepas que la persona todavía no tuvo.

En el seguimiento, el test de VPH en mujeres detecta el ADN viral antes de que haya cambios celulares importantes. Si el virus persiste, los controles ginecológicos o urológicos periódicos permiten tratar las células alteradas con procedimientos locales poco invasivos antes de que avancen.

La vida sexual después del diagnóstico

El VPH no altera el deseo, la excitación ni la capacidad de disfrutar. Lo que sí puede pasar es que la ansiedad por el contagio o el estigma baje la libido o genere bloqueos de origen psicológico.

Tener relaciones con VPH es seguro si se toman cuidados. El preservativo reduce bastante la transmisión, aunque no del todo, porque el virus también está en zonas de piel que el látex no cubre.

En parejas estables es habitual que ambos ya hayan compartido el virus, y por eso las restricciones fuertes en la intimidad rara vez tienen respaldo médico.

La excepción son las verrugas visibles, que es cuando el virus se contagia con más facilidad. Si aparecen, conviene consultar y esperar a terminar el tratamiento antes de retomar el sexo.

También hay un factor sobre el que la persona puede actuar: el tabaco. Fumar dificulta que el sistema inmunitario elimine el virus y aumenta el riesgo de que persista. Dejarlo es de lo más útil que se puede hacer después de un diagnóstico.

Por último, algunos síntomas no forman parte de la infección y merecen una consulta: dolor durante el sexo, sangrado después de las relaciones o flujo inusual.

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