Las mujeres nacen con una cantidad fija de óvulos, y esa reserva se termina con la menopausia. Los hombres no tienen una fecha de vencimiento parecida: salvo que haya un problema de salud, el cuerpo sigue fabricando espermatozoides desde la pubertad hasta bien entrada la vejez.

Pero seguir produciendo no quiere decir producir lo mismo. Hay hombres que fueron padres a los 70 u 80 años, pero con el tiempo cambian los testículos, las hormonas y el ADN de los espermatozoides.

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Cuándo se frena la producción de espermatozoides

La edad, por sí sola, no la frena. Cuando no aparecen espermatozoides en el eyaculado (azoospermia), la causa suele ser una alteración genética, una obstrucción en los conductos, una infección testicular grave, una quimioterapia o radioterapia, o el uso de testosterona o esteroides anabólicos.

Con testosterona de afuera, el cerebro registra que ya hay hormona de sobra y deja de mandar las señales (LH y FSH) que mantienen activos los testículos. Se achican y paran la fabricación. Suele revertirse al dejar el tratamiento, aunque puede llevar varios meses.

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Qué cambia después de los 40

Desde los 40 o 45 años el declive es gradual. Los testículos pierden volumen, y las células que sostienen el desarrollo de los espermatozoides (Sertoli) y las que producen testosterona (Leydig) bajan en número y rendimiento. En un seminograma se nota así:

Menos volumen: la próstata y las vesículas seminales producen menos líquido.

Menos motilidad: los espermatozoides nadan más lento, se desvían, y les cuesta llegar al óvulo.

Más formas anómalas en la cabeza, el cuello o la cola.

Más tiempo para lograr el embarazo: estudios publicados en revistas como Human Reproduction indican que, sin importar la edad de la mujer, los hombres de más de 45 tardan bastante más que los menores de 30.

El ADN, lo que más pesa

Lo que más importa de la edad paterna es la calidad genética. Los óvulos esperan décadas sin dividirse; las células madre de los espermatozoides se dividen toda la vida.

A los 50 llevan más de 800 divisiones, y cada una puede traer un error de copia. Encima, el cuerpo repara peor el daño oxidativo, y el ADN de los espermatozoides se fragmenta más.

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La edad paterna avanzada se asocia con un aumento moderado del riesgo de aborto espontáneo y con más mutaciones nuevas vinculadas a trastornos del neurodesarrollo, como el espectro autista, y a condiciones genéticas como la acondroplasia.

El riesgo absoluto sigue siendo bajo en la mayoría de los embarazos. Aun así, se recomienda evaluar el factor masculino cuando la pareja busca un hijo pasados los 45.

¿Existe la “andropausia”?

Se la presenta como la menopausia masculina, pero en endocrinología el término se considera impreciso.

En las mujeres, los ovarios dejan de funcionar en todos los casos y de manera bastante rápida. En los hombres la testosterona baja despacio, cerca de un 1 % por año desde los 30 o 40, y no a todos por igual. Muchos llegan a los 80 con niveles normales.

Cuando la caída sí da síntomas, se llama hipogonadismo de inicio tardío: menos deseo, dificultades de erección, cansancio que no se va, pérdida de masa muscular, cambios de ánimo.

Vale la pena consultar, porque se confunde fácil con estrés crónico, mal dormir o enfermedades como la diabetes tipo 2 y la hipertensión, que además dañan los vasos sanguíneos que necesitan la erección y los testículos.