Este domingo se conmemora en Paraguay el Día Nacional de la Planificación Familiar, con el que el Ministerio de Salud Pública busca promover el acceso “universal, gratuito y confidencial” a servicios de salud sexual y reproductiva.

El Ministerio de Salud recordó hoy que la planificación familiar es clave para permitir que las personas y parejas decidan “de manera libre, responsable e informada” cuántos hijos quieren tener y cuándo.

Señalan también que la planificación familiar adecuada ayuda a reducir la mortalidad materna y neonatal y los embarazos no deseados.

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La ciudadanía tiene a su disposición - a través de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud métodos anticonceptivos hormonales orales e inyectables, implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos, acceso a preservativos masculinos o anticoncepción quirúrgica voluntaria.

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“La planificación familiar es una responsabilidad compartida y un pilar esencial para el desarrollo saludable de las comunidades”, indica el Ministerio de Salud en un comunicado.