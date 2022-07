Propuestas y opciones para celebrar el Día de la Amistad

Sacrafriend: Sacramento Brewing.co ofrecerá toda la semana conciertos para festejar con los amigos, tocarán en vivo grupos cómo Legión, Nice Guys y también habrá un tributo a Calamaro by Los Salmones.

Día de la amistad de los Ex Alumnos del San José: Día: El sábado 30 de julio desde las 13:00 en la casa de ex alumnos del colegio (Marcelino Noutz casi Luis de Granada) se celebrará el “Día de la Amistad”, además del aniversario número 105 de la Asociación de Ex Alumnos del tradicional colegio. Actuarán Dj Faro, El Monchi y Poly Fiction.