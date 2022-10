“Medalla de oro” para Paraguay en hospitalidad, dicen extranjeros

Locales gastronómicos, tiendas de shopping, puestos de artesanía y hasta las yuyeras se ven inundados con la visita de los atletas y otros miembros de las delegaciones que se encuentran de visita a la capital en el marco de XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 XII Odesur.

Es la primera vez que Paraguay es sede de esta justa deportiva que ya va hoy en su séptimo día de competición y que tienen en vilo a los fanáticos paraguayos que vibran con las competencias de nuestros atletas.

Pero fuera de las justas deportivas, la capital también se lleva la “medalla de oro” a la hospitalidad.

Los visitantes extranjeros destacan el gran cariño del pueblo paraguayo tanto en las calles como en los comercios, shoppings, plazas y otros.

De acuerdo a la Dirección General de Migraciones, al cierre del pasado 3 de octubre, hubo un total de 23.319 personas que ingresaron a nuestro país.

De ese total, “2.435 son atletas y en categoría de turismo 19.540″, había puntualizado Ángeles Arriola, titular de Migraciones.

Dicha autoridad agregó que el ingreso mayoritario se da por Encarnación pero también se registran ingresos por Ciudad del Este desde Foz de Yguazú.

Visitantes dicen que se sienten “como en casa”

Otros atletas dijeron sentirse “como en casa” por el trato recibido en lo que va de su visita a nuestro país. Inclusive, existen algunas casas comerciales que ofrecen descuentos en algunos de sus productos a los visitantes extranjeros en lo que duran las justas deportivas.

Algunos atletas dicen estar “pasándola bien” en las instalaciones deportivas que son “muy cómodas” así como en su lugar de descanso. “Nos tratan muy bien todos”, enfatizó. Otro habló de las tradiciones y cultura paraguayas. “Estamos muy agradecidos por la receptividad que nos ha dado el pueblo paraguayo en estos juegos suramericanos Odesur 2022″, comentó otro. Una de las cosas que más llamaron la atención fueron los puestos de las yuyeras y se animaron a probar el tereré.

Probando la bebida del país

En la Plaza de la Libertad, más conocida como la plaza del tereré, nos encontramos con unos venezolanos que estaban probando el tradicional tereré con agua de yuyos.

“Estamos probando acá la bebida del país, la estamos pasando bien, conociendo aquí la cultura y las tradiciones de Paraguay y estamos agradecidos por la receptividad que nos han dado el pueblo paraguayo en estos juegos y, bueno, seguimos disfrutando aquí con la delegación de Venezuela”, comentó Anthony Pernia de la delegación de Venezuela.

“La estamos pasando bien, conociendo aquí la cultura y las tradiciones de Paraguay y estamos agradecidos por la receptividad que nos ha dado el pueblo paraguayo en estos juegos suramericanos Odesur 2022. Estamos recorriendo el centro y sus plazas y conociendo el tipo de cultura y el tipo de gastronomía que tienen acá en Paraguay. Estamos muy contentos de visitar Asunción”, resaltó Pernia.

“Estamos recorriendo el centro y viendo y probando las bebidas típicas como el tereré y el mate y los yuyos que no es una tradición en Venezuela”, expresó.

Él aprovecha el tiempo libre que queda de las competencias para recorrer a pie el centro de Asunción junto con sus colegas que también vinieron para la competencia.

La novedad se daba de ambas partes, es decir ellos compartían con la gente y la gente de nuestro país les paraba en las calles para tomarse fotos con ellos como recuerdo de la justa suramericana realizada por primera vez en nuestro país. “Somos parte de la delegación de natación que vinimos aquí a estos juegos suramericanos en Asunción”, agregó Pernia.

Conocer la comida

“Estamos recorriendo el centro y viendo y probando las bebidas típicas como el tereré y el mate y los yuyos que no es una tradición en nuestro país y por eso estamos conociendo este tipo de culturas y el tipo de gastronomía que tienen acá”, finalizó el venezolano.

“La gente es muy amable”

A paso ágil andaba el chileno Roberto Liewald por la calle Palma con quien pudimos conversar y conocer su experiencia en nuestro país. “Todo (lo que vi) muy bien, la gente muy amable, el lugar impecable, no tengo nada (negativo) que decir. Lo he disfrutado bastante y mañana nos vamos”, señaló sonriente el chileno Roberto Liewald de la delegación de remo. Liewald es compañero de Antonia Abraham, la chilena quien había presentado una protesta por los resultados de la categoría de un par de remos cortos, pero finalmente no prosperó y se conformó con el bronce.

Paseando por el Centro Histórico

“Es nuestra primera vez acá en Paraguay y estamos muy contentos con el recibimiento del país. Todo está excelente, la organización, la sala de competencias muy bien. Ahora estamos paseando un ratito por el centro y llevar algún recuerdo de Paraguay. Estamos recorriendo, conociendo un poco más sobre el país y su cultura”, dijo Marcos Rojas, de Perú, de la delegación levantamiento de pesas.