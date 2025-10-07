Sociales

Foro de “Periodismo Televisivo en la Era Digital”

En conmemoración de los 60 años de la televisión paraguaya, el Sistema Nacional de Televisión (SNT) y la Cooperativa Universitaria organizaron el foro “Periodismo en Perspectiva – El Periodismo Televisivo en la Era Digital”.

Por ABC Color
07 de octubre de 2025 - 01:00
Gustavo Domecq, Marcelo Fleitas, Carlos Romero, Diego Cruz, Luz Bella Armoa y Carlos Velázquez.
Gustavo Domecq, Marcelo Fleitas, Carlos Romero, Diego Cruz, Luz Bella Armoa y Carlos Velázquez.SILVIO ROJAS

El destacado periodista Juan Carlos López, director político y presentador de CNN en Español en Washington, fue el orador principal. López abordó los principales desafíos y las oportunidades de transformación que atraviesa el periodismo televisivo en la actualidad, marcado por el avance tecnológico.

Raquel Quiñonez, Vanesa Figueredo y María Elena Araujo.
Raquel Quiñonez, Vanesa Figueredo y María Elena Araujo.
Emiliano Estigarribia y Cinthia Mora.
Emiliano Estigarribia y Cinthia Mora.
Enlace copiado