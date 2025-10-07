El destacado periodista Juan Carlos López, director político y presentador de CNN en Español en Washington, fue el orador principal. López abordó los principales desafíos y las oportunidades de transformación que atraviesa el periodismo televisivo en la actualidad, marcado por el avance tecnológico.
Foro de “Periodismo Televisivo en la Era Digital”
En conmemoración de los 60 años de la televisión paraguaya, el Sistema Nacional de Televisión (SNT) y la Cooperativa Universitaria organizaron el foro “Periodismo en Perspectiva – El Periodismo Televisivo en la Era Digital”.
