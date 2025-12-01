El enoturismo argentino

La jornada reunió a más de 150 invitados, entre representantes del sector turístico, profesionales del vino, agentes de viajes, prensa especializada y amantes del enoturismo, quienes disfrutaron de una novedosa experiencia inmersiva dedicada a los principales destinos vitivinícolas argentinos.

El embajador argentino, Guillermo Nielsen, dio la bienvenida a los participantes y los invitó a conocer la oferta enoturística argentina con la guia de Walter Pavón de Bodegas de Argentina.

Quienes asistieron pudieron disfrutar de una noche que celebró la riqueza de los destinos vitivinícolas de Argentina, una de las grandes potencias del vino a nivel mundial.

Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer, de primera mano, las rutas del vino argentinas a través de la presentación de entes provinciales de turismo de Mendoza, Neuquén, Salta y Jujuy, destacando su diversidad geográfica, cultural y gastronómica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, estuvieron presentes las bodegas: Vasija Secreta y Nueve Cumbres (Salta); Bodega Familia Schroeder y Bodega Malma (Neuquén); Bressia Casa de Vinos, Mauricio Lorca, Finca Decero, Bodega Renacer, Bodega La Vigilia y Kaiken (Mendoza); y Chañarmuyo (La Rioja).

Todas ofrecieron una muestra de sus mejores productos, permitiendo a los invitados degustar algunos de los vinos más representativos de la región, mientras se deleitaba con una propuesta gastronómica que reflejó la esencia de la Argentina.

Los asistentes también pudieron conocer las diversas opciones de alojamiento y actividades turísticas en las zonas enoturísticas, así como disfrutar de una oferta de experiencias que incluían desde visitas a bodegas hasta recorridos por los paisajes más icónicos de las regiones vitivinícolas.

La agencia de viajes especializada en turismo enológico, Hon Travel, también estuvo presente, ofreciendo asesoramiento personalizado sobre cómo planificar un recorrido por los diversos destinos enoturísticos de Argentina.

La actividad fue valorada como un éxito tanto por los organizadores como por los participantes, al consolidarse como un espacio de promoción turística y cultural, durante el evento también el público en general pudo participar no solamente de una amplia gama de vinos para degustación sino también de sorteos que incluyeron diversas experiencias enoturisriscas por la Argentina.