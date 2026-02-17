Heineken Sessions vibró con espíritu festivalero

La jornada de Heineken Sessions reunió a amantes de la música y la cultura urbana en un evento abierto y gratuito que convirtió a La Cuadrita del barrio Mariscal en punto de encuentro social. Con shows de El Zar, Mx2, Mocasinos y Faro, la experiencia combinó música en vivo, contenido digital y una atmósfera pensada para compartir y celebrar.