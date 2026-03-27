Sociales
27 de marzo de 2026 - 01:00

Talento local brilló en Premios Henri Matisse

Christophe Chavagneux, Graciela Brizuela y Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia en Paraguay.
Christophe Chavagneux, Graciela Brizuela y Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia en Paraguay.silvio rojas

La Embajada de Francia en Paraguay y la Alianza Francesa, en conjunto con destacadas instituciones culturales, celebraron la ceremonia de premiación de la edición número 29 del Premio Henri Matisse. Durante el evento, se inauguró la exposición oficial que exhibió las obras de los artistas ganadores en el Centro Cultural Manzana de la Rivera. La comunidad artística se reunió para honrar el talento local, consolidando este certamen como uno de los espacios de fomento a las artes visuales más relevantes del país.

Por Nadia Cano
Paz Moreno Rey y la pequeña Olivia, con Camila Ocampos y Lucía Adise, galardonadas con los Premios Matisse.
Paz Moreno Rey y la pequeña Olivia, con Camila Ocampos y Lucía Adise, galardonadas con los Premios Matisse.
Aren Bordón, Belén Leguizamón, Camila Rojas y Johana Gómez, recibieron reconocimientos.
Aren Bordón, Belén Leguizamón, Camila Rojas y Johana Gómez, recibieron reconocimientos.
Leticia Alvarenga y Marcela Bacigalupo.
Leticia Alvarenga y Marcela Bacigalupo.
Belén Bertón, Yamila Adise, Giulietta Venzano y Ale Robledo.
Belén Bertón, Yamila Adise, Giulietta Venzano y Ale Robledo.
Pilar Paciello, Amparo viuda de Paciello, Lucia Paciello y Óscar Paciello.
Pilar Paciello, Amparo viuda de Paciello, Lucia Paciello y Óscar Paciello.
Mirian Chamorro, Jorge Ocampos y Rosi Bello.
Mirian Chamorro, Jorge Ocampos y Rosi Bello.