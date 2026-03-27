Talento local brilló en Premios Henri Matisse

La Embajada de Francia en Paraguay y la Alianza Francesa, en conjunto con destacadas instituciones culturales, celebraron la ceremonia de premiación de la edición número 29 del Premio Henri Matisse. Durante el evento, se inauguró la exposición oficial que exhibió las obras de los artistas ganadores en el Centro Cultural Manzana de la Rivera. La comunidad artística se reunió para honrar el talento local, consolidando este certamen como uno de los espacios de fomento a las artes visuales más relevantes del país.