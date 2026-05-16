Netsuke: un viaje a la cultura japonesa

La Embajada del Japón inauguró la exposición “Netsuke: Esculturas en miniatura talladas en madera” en el Centro Cultural “Carlos Colombino”, de la Manzana de la Rivera. El evento, que contó con el patrocinio de la Fundación Japón, presentó piezas que combinaron la tradición nipona con el tallado contemporáneo que estarán en exposición hasta el 13 de junio. Los asistentes apreciaron la maestría artesanal en obras que transformaron la madera en figuras complejas y expresivas.