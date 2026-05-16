Sociales
16 de mayo de 2026 a la - 01:00

Netsuke: un viaje a la cultura japonesa

Tres personas conversan: mujer con chaqueta blanca, hombre en traje negro con corbata roja, y otro en traje gris, en ambiente elegante.
Rocío Rolón, Katsumi Itagaki, embajador de Japón y Miguel Ishida.Silvio Rojas

La Embajada del Japón inauguró la exposición “Netsuke: Esculturas en miniatura talladas en madera” en el Centro Cultural “Carlos Colombino”, de la Manzana de la Rivera. El evento, que contó con el patrocinio de la Fundación Japón, presentó piezas que combinaron la tradición nipona con el tallado contemporáneo que estarán en exposición hasta el 13 de junio. Los asistentes apreciaron la maestría artesanal en obras que transformaron la madera en figuras complejas y expresivas.

Por Nadia Cano
Mujer en kimono floral sonriente junto a otra mujer con abrigo beige en evento cultural. Fondo con más personas conversando.
Nilda Pereira y Misato Arai.
Mujer con abrigo gris y vestido claro sonríe junto a un hombre con traje oscuro y corbata burdeos en un evento formal.
Jeison Granados, embajador de Costa Rica y Viviana Campos.
Hombre calvo en traje oscuro y mujer con chaqueta oscura sonríen en un evento de la embajada japonesa, rodeados de un ambiente formal.
Naoki Nagaoka y Patricia Toyotoshi
Hombre en traje oscuro con corbata a rayas y mujer en abrigo claro junto a una pared con texto de la exposición 'Netsuke'.
Juan Manuel Corzo, embajador de Colombia y Margarita Martí.
Yuushi Tanida con chaqueta oscura y mujer con cabello largo, sosteniendo objetos en un ambiente de exposición, sonriendo.
Wooseong Yoo y Sohn Hyuk Sang, embajador de Corea en Paraguay.
Mujer sonriente con abrigo negro junto a hombre con saco oscuro, en ambiente de inauguración de exposición cultural.
Guadalupe Alvarez y Anthony García.
Dos hombres en trajes oscuros y dos mujeres en abrigos formales posan sonrientes frente a una pared blanca.
Jorge Kurita, Luisa de Goto, Ayumi Kikuchi y Mikio Tokunaga.
Mujeres sonrientes posan en la inauguración de 'Netsuke'; una lleva blusa negra, otra suéter rosa y la última blusa negra sin mangas.
Lucia Bogado Pedrozo, Manuel Velázquez, Pushpa Panadam y Keymi Terashima.
Mujer de cabello corto y canoso en abrigo claro sonríe junto a un hombre con chaqueta beige en evento en la Embajada del Japón.
Luisa y Eduardo Higaki.