Santa Clara Medicina Prepaga celebró la tercera edición de su cata de vinos October Rosé dentro de su campaña “Toquemos la importancia del Octubre Rosa”. El encuentro unió una degustación exclusiva con un mensaje sobre prevención y detección temprana del cáncer de mama. Guiados por el sommelier Oliver Gayet, los asistentes recorrieron cuatro pasos de vinos rosados franceses acompañados de quesos, carnes blancas y platos finos. La jornada reunió en el Hotel Sheraton de Asunción a directivos, médicos y empresas aliadas para promover el autocuidado, los controles médicos oportunos y el valor del trabajo conjunto en salud.

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