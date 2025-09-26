La intendenta de Santa Rosa y sus videos virales

Si bien no son nuevos los contenidos polémicos de la intendenta colorada Silvia Trugber, bailando o posando, recientemente uno de ellos se viralizó en la red social X. En esas imágenes se la ve con la camiseta de Paraguay, bailando la canción “Tropicoqueta”, de la regguetonera colombiana Karol G.

Entre los videos de su campaña, reportes de trabajos como intendenta y recorridos con el presidente Santiago Peña y otras autoridades, la jefa comunal acostumbra a subir videos similares a los de cualquier creadora de contenido. Baila, sube al escenario a cantar, muestra sus distintos outfits y realiza trends de TikTok, mayoritariamente sola pero también con sus hijos y otras personas más.

Reacciones en la ciudadanía

Los comentarios de la ciudadanía son mayoritariamente de hombres que realizan todo tipo de elogios y calificativos obscenos. Igualmente, hay muchos ciudadanos que señalan con ironía que está lista para ser intendenta o que sin duda logrará conseguir varios cargos más.

“Por eso san Pedro está entre los departamentos más pobres del país. Están en cualquier cosa sus gobernantes, menos en ayudar al pueblo”, respondió uno de los perfiles.

“Los que no son de Santa Rosa del Aguaray y alrededores, ¿a cuántos intendentes de Santa Rosa pueden nombrar? Estos videos logran su objetivo: Que vayamos conociendo a la Trugber a nivel nacional", agregó otro usuario.

Otros señalaron que con este tipo de contenidos demuestra poco profesionalismo, pero no existe ningún tipo de prohibición o código de ética al respecto, puesto que los jefes comunales no forman parte de lo establecido en la ley del Servicio Civil.

Video con un fiscal

Recientemente, esta intendenta ya estuvo en el medio de la polémica debido a que fue captada cantando una polca colorada con el agente fiscal Juan Daniel Benítez, quien no debe participar de eventos políticos por el código de ética de la función pública.

En un video, difundido ampliamente en redes sociales, presumiblemente fue grabado el pasado 30 de julio durante una celebración por el Día de la Amistad en una quinta privada del distrito,