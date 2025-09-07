Se filtra video de fiscal cantando polca colorada, en medio de polémica por liberación de feminicida prófugo

En un video, difundido ampliamente en redes sociales, que presumiblemente fue grabado el pasado 30 de julio durante una celebración por el Día de la Amistad en una quinta privada del distrito, aparece el fiscal Juan Daniel Benítez, vinculado al feminicidio del Antonia Salinas.

En las imágenes se observa al fiscal Benítez y a la jefa comunal, aparentemente en medio de tragos, animando el evento desde un escenario.

La intendenta, que busca la reelección, aparece compartiendo el momento con el representante del Ministerio Público.

El vínculo con el caso de feminicidio

La situación adquiere una gravedad extrema al conocerse el rol del fiscal Benítez en un reciente caso de violencia contra la mujer.

Hace menos de quince días, él fue el responsable de liberar a Dávalos Arteta, quien había sido denunciado por su propia pareja, la misma Antonia Salinas Espinoza, por actos de violencia. La mujer fue encontrada asesinada la madrugada del pasado viernes 5 de septiembre, y su ex pareja es el principal sospechoso y se encuentra prófugo.

Reacción ciudadana y avances en la investigación

La ciudadanía, indignada, se autoconvocó para una movilización este lunes para exigir justicia por el feminicidio y repudiar la conducta de los funcionarios.

Paralelamente, la investigación por el crimen avanza. Efectivos policiales y el fiscal José Alberto Godoy realizaron allanamientos que resultaron en la captura de Abel Fernández Vargas, presunto colaborador del principal sospechoso.

Según las pesquisas, Fernández habría alertado a Dávalos Arteta sobre los movimientos de las autoridades, facilitándole apoyo logístico para planificar su fuga.